Jedna porodica na putu do mora shvatila da im je istekla registracija

Slušaj vest

Auto-mozo savez Srbije savetuje vozačima da danas voze sporije i obrate pažnju na stanje puta jer nas, prema najavama meteorologa, očekuje nestabilno vreme sa padavinama, a što u danima kada se intenzivnije putuje usporava i vožnju čini napornijom.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Na graničnim prelazima, na izlazu iz Srbije vozila čekaju do tri sata.

Na putničkim terminalima na graničnim prelazima, na izlazu iz zemlje, vozila se na Horgošu i Kelebiji zadržavaju 45 minuta, Batrovcima 180 minuta i Šidu 30 minuta. Na Gradini, na ulazu u zemlju, putnička vozila čekaju 20 minuta.