Slušaj vest

Autobus kompanije "Barbados" sa putnicima iz Srbije kamenovan je preksinoć u Grčkoj u blizini naplatne rampe Oreokastro u Solunu prilikom povratka sa letovanja sa Kasandre.

Dve putnice i vozač (64) su povređeni, dok su drugi prošli bez povreda. Odmah je obezbeđen i drugi autobus kako bi svi bezbedno stigli u Srbiju.

Putnici iz autobusa zahvalni su vozaču koji je ostao pribran, te je izbegnuta veća tragedija.

"Hvala vozaču"

"Bila sam u tom autobusu i bilo je prestrašno, staklo je letelo po svima, užasno je bilo, ali hvala Bogu, niko nije stradao. Ogromno hvala vozaču, koji je ostao sabran i nije izgubio kontrolu… zahvaljujući njemu, ostali smo svi živi.“, napisala je jedna od putnica ispod objave na stanici "Live from Greece".

Foto: Printscreen/Facebook/Live from Greece

Drugi je dodao da su zahvalni vozaču na pribranosti.

"Bitno je da smo se svi vratili svojim kućama.“

Foto: Printscreen/Facebook/Live from Greece

Nije prvi put

Jedan od članova grupe otkro je i da mu se isto desilo pre nekoliko godina.

"Isto nam se desilo vraćajući se iz Grčke blizu Niša (pre 7-8 godina ), nadvožnjak neki klinci pogodili gornju šoferku na duplom busu ali na sreću nije se skroz razbila, samo su u prvim redovima dobili neke posekotine...svuda ima tih "klinaca", napisao je on.

"Udarilo me u lice i iseklo me sa desne strane"

Povređeni vozač Zoran Dragojević rekao je za Kurir da ono čime su gađani, nije ni kamen, već neki beton špicast.

"Njih četvoro je izletelo, ja sam mislio da hoće da pretrče auto-put, a oni nas zasuli kamenjem. Ono nije ni kamen, već neki beton špicast. Probilo je šoferšajbnu udarilo me u lice i iseklo me sa desne strane", ispričao je za Kurir povređeni vozač i dodao:

"Iz čista mira! Već je pao mrak. Godinama idem za Grčku i ni u snovima nisam ovako nešto očekivao. Srećom, nije bilo ozbiljnih povreda. Vodili su me u bolnici, da je udarilo gore, ostao bih bez oka, ko zna šta bi bilo. Svuda ima zaludnih klinaca. Ljudi su se plašili da ne poginemo".

Povređeni vozač Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, za Kurir se oglasio i vlasnik kompanije Goran Plavšin koji je rekao da je autobus išao obilaznicom oko Soluna.

"Vozači su videli da neki maloletnici stoje pored puta, mislili su da hoće da pretrče put, vozač je usporio. Kada su došli blizu, videli su da neće da pređu put. Ti momci su izvadili kamenje i krenuli da gađaju, jedan kamen je pogodio u šofrešajbnu, drugi kamen je pogodio staklo sa strane koje je totalno razbijeno, sreća što je to staklo od zadnjih vrata i nije bilo opasnosti po putnike", naglasio je Plavšin.