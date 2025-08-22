Slušaj vest

Egipat je jedna od najpopularnijih turističkih destinacija na svetu, poznat po svojoj drevnoj istoriji, veličanstvenim piramidama i bogatom podvodnom svetu Crvenog mora. Hurgada, nekada malo ribarsko mesto, danas je moderno letovalište koje privlači turiste iz celog sveta zahvaljujući prelepim plažama, sunčanom vremenu tokom cele godine i vrhunskim hotelskim kompleksima. Grad je savršen izbor za sve koji žele odmor uz more, istraživanje koralnih grebena ili šetnju kroz živopisne ulice pune restorana i prodavnica.

Najstariji deo Hurgade naziva se Dahar i predstavlja pravo srce grada, u kojem se i danas oseća autentična atmosfera Egipta. Dahar je poznat po starim bazarima, pijacama i uskim uličicama sa lokalnim radnjama i restoranima, gde posetioci mogu doživeti orijentalni duh ovog letovališta.

Upravo ovde, na jedinstvenoj lokaciji u starom centru Hurgade, smešten je Hilton Hurghada Plaza 5* – hotel koji na najbolji način spaja moderan komfor sa tradicijom i šarmom Dahara.

Hilton Hurghada Plaza 5* je u potpunosti renoviran i ponovo otvoren 2019. godine. Sastoji se od glavne zgrade sa šest spratova i aneks objekta u kojem su smeštene premium sobe, a u ponudi ima ukupno 495 moderno uređenih i komfornih smeštajnih jedinica. Kao jedan od prvih i najpoznatijih hotela u Hurgadi, već godinama uživa reputaciju među putnicima. Zahvaljujući kvalitetnoj usluzi, bogatom sadržaju i odličnoj lokaciji, idealan je izbor za goste svih uzrasta.

Hilton Hurghada Plaza 5* poseduje sopstvenu peščanu plažu, podeljenu na dva dela – jedan sa koralnim grebenom koji privlači ljubitelje podvodnog sveta i ronjenja, i drugi deo, uređen kao prijatna kupališna zona idealna za opuštanje i plivanje. Gostima su bez doplate na raspolaganju peškiri, ležaljke i suncobrani, a dodatna pogodnost su sef i USB punjači postavljeni na samim suncobranima.

U hotelu važi All Inclusive koncept, koji obuhvata doručak, ručak i večeru na bazi samoposluživanja, sa bogatim izborom domaćih i internacionalnih jela. U okviru ponude dostupni su i čaj, kafa, kolači, užine, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića tokom dana.

Glavni restoran Rostrata svakodnevno nudi raznovrsne specijalitete, dok su gostima na raspolaganju i tri à la carte restorana – Lophelia Seafood, Turkuaz i WOK Asian restoran, koje mogu posetiti jednom u toku sedmodnevnog boravka bez doplate, uz obaveznu rezervaciju.

Za osveženje i opuštanje u različitim ambijentima, hotel raspolaže brojnim barovima: Lobby Bar Coquina, Bluefin Pool Bar, Poseidon Cafe, Sands Beach Bar (gde se tokom popodneva služi i sladoled), kao i Snack Moray Bar and Lounge i Anaconda Lounge sa DJ muzikom.

U okviru hotela Hilton Hurghada Plaza 5* gostima su na raspolaganju dva otvorena bazena za odrasle, među kojima se posebno izdvaja renovirani Bluefin bazen, kao i dečiji bazen sa toboganima prilagođenim mlađem uzrastu. Pored toga, hotel nudi terene za odbojku, stoni tenis, savremeno opremljen fitness centar, brojne animacije i besplatan Wi-Fi internet.

Za decu su obezbeđeni brojni sadržaji koji garantuju zabavan i bezbrižan odmor. Pored igrališta, dečijeg kluba i animacija, najmlađima su namenjeni bazen sa malim aqua parkom i specijalan dečiji meni u restoranima. Tu su i Clownfish Aqua Park sa toboganima prilagođenim mlađem uzrastu, kao i posebno uređena Kids Area, dostupna od 10.00 časova do zalaska sunca.

Hilton Hurghada Plaza 5* se nalazi na odličnoj lokaciji, udaljen svega oko 8 km od Sakale, starog turističkog centra Hurgade, i približno 13 km od međunarodnog aerodroma, što gostima omogućava brzu i jednostavnu povezanost sa svim delovima grada.

Za online rezervacije putem 1A Travel Green sajta, za paket aranžmane za Tursku, Egipat, Tunis i Siciliju, odobravamo popust u iznosu od 20 evra po odrasloj osobi.



Turistička agencija 1 A Travel Green u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom u Monastiru), sa redovnim polaskom subotom.



Za sve informacije i eventualne nedumice, tu je call centar – 011/655 78 00, gde vam je na raspolaganju ljubazno osoblje agencije.