Svakog leta srpski turisti suočavaju se sa strogim grčim zakonom o saobraćaju, a sve češće su situacije u kojima policija Srbima oduzima tablice bez kojih ne mogu da se vrate nazad u Srbiju. Onda kreće panika, obilaženje policijskih stanica i tumačenje zakona. Zbog čega nam sve preti uklanjanje tablica sa vozila u Grčkoj otkriva advokat Vladimir Miljević.

Nedavno je jednoj Srpkinji zbog nepropisnog parkiranja u Solunu, policija oduzela registarske tablice i napisala kazna u visini novčanog iznosa od 150 evra.

Bilo je situacija gde je Srbima osim tablica, oduzimana i vozačka dozvola. To se dogodilo jednom Aleksandru zbog parkiranja na pešačkom prelazu.

Kako pojašnjava advokat Miljević, kazne u Grčkoj variraju od 100, pa do više od 1.000 evra u zavisnosti od prekršaja, a postoji šansa da vam policija oduzme saobraćajnu i vozačku dozvolu.

Zbog kojih prekršaja policija u Grčkoj skida tablice

Kako pojašnjava advokat, u svim zakonodavstvima nepropisno parkiranje je jedan od najblažih prekršaja, ali u Grčkoj za svaki prekršaj možemo očekivati da nas zadesi sudbina turista kojima su tablice oduzete.

"Dakle, pored nepropisnog parkiranja, što je nešto posebno tradicionalno poznato kada govorimo o letovanju u Grčkoj i načinu postupanja grčkih vlasti, u obzir dolazi druga vrsta nepropisnih ponašanja u saobraćaju, kao što je preticanje preko neisprekidane linije, prekoračenje brzine i vrlo često sam se susretao sa situacijom prelaska na crveno svetlo", pojašnjava on.

Broj prekršaja koji bi mogao da dođe u obzir i da dovede do privremenog oduzimanja tablica po mišljenju advokata Miljevića je skoro pa neograničen.

Grčka policija Foto: Shutterstock

Oduzimanje i vozačke dozvole

Prema grčkom zakonu o drumskom saobraćaju, u slučaju nepropisnog parkiranja osim skidanja tablica i novčane kazne može biti primenjena i kazna oduzimanja vozačke dozvole na 10 dana i saobraćajne dozvole na 20 dana.

Nekada su komandiri policije raspoloženi da odmah nakon uplaćene kazne ili sutradan vrate vozaču tablice i sva dokumenta, a nekada zadržavaju pravo da ih (kao što im zakon to omogućava) ne vrate narednih 20 dana, navodi Grčka info.

Nakon što istekne 20 dana, policija tablice šalje u konzulat, a konzulat ih šalje na vašu adresu u Srbiji.

Šta raditi ako vam oduzmu tablice u Grčkoj

Miljević naglašava da iako nije stručnjak za grčke zakone, imao je priliku da se sa njima susretne zbog klijenata koji su ga pozivali kada bi se zadesili u situaciji u kojoj su im oduzete tablice. Kaže, da u tom slučaju postoji jedan praktičan savet.

"Ne mogu utvrditi sa stopostotnom sigurnošću kakve su definisane procedure što se tiče rokova. Neka iskustva kažu da mnogo toga zavisi od lokalne policijske stanice i praktično spremnosti njihovog mesno-nadležnog komandira da učini, odnosno ne učini, odnosno da tablice vrati ili ne vrati u nekom brzom i kratkom vremenskom roku", pojašnjava on.

Koristan savet koji ne košta ništa

Ipak, postoji jedan savet koji se u većini slučajeva pokazao kao efikasan, a ne košta ništa.

"Ono što se pokazalo kao dosta korisno, to je jedan praktičan savet - ići sa nekim ko je lokalac, da li je to vlasnik smeštaja ili neko drugi od Grka koga poznajemo, da iskomunicira na grčkom jeziku sa policijom. Ukoliko ne poznajete nikog, probajte na engleskom jeziku praktično ljudski, diplomatski da zamolite da se tablice vrate, da se ukaže na specifične okolnosti, da je to prvi i poslednji put da će se napraviti takav prekršaj, to je ono što možemo očekivati", navodi advokat.

On dodaje da se često u javnosti spominje i diplomatsko-konzularna zaštita, ali naglašava da treba imati u vidu da je diplomatsko-konzularna zaštita, odnosno pomoć naših diplomatskih predstavnika u inostranstvu, relativno spora i relativno inertna.

Grčka policija piše kazne i oduzima vozačku dozvolu za vožnju u alkoholisanom stanju Foto: Shutterstock

"Isto tako treba imati u vidu da svaki diplomatski organ mora da poštuje državu domaćina, dakle ono ne može da utiče na to da određena država, domaćin, ne primeni zakon ili bilo koje pravilo saobraćaja", zaključuje on.

Kakve su cene kazni za saobraćajne prekršaje u Grčkoj Vožnja pod uticajem alkohola 78 - 1.200€

Prekoračenje brzine u naseljenom mestu do 20km/h je 100€

Prolazak kroz crveno svetlo na semaforu i preticanje preko pune linije je 700€

Nevezivanje sigurnosnog pojasa - 350€

Nepropisno parkiranje, kazna je od 40 do 80€

Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje - 100€

Kratka dnevna svetla obavezna su samo prilikom slabe vidljivosti u tunelu

Pušenje u vozilu ukoliko je u njemu dete mlađe od 12 godina iznosi 1.500€ uz oduzimanje vozačke dozvole.