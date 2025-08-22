Slušaj vest

U ovom času snažan grmljavinski sistem iz Crne Gore i Hercegovine zahvatio je južne, jugozapadne i zapadne predele Srbije i širi se dalje ka centralnoj Srbiji na svom putu ka istoku.

Na svom putu ovaj sistem donosi snažne pljuskove sa grmljavinom, jake gromove, ponegde grad i olujni vetar.

U narednim satima kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u južnim, jugozapadnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije, u Podrinju i Šumadiji, a u nastavku poslepodneva i u Pomoravlju, Podunavlju, na istoku i jugoistoku Srbije.

Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, uz olujni vetar, jake gromove i vrlo obilne pljuskove. Na pojedinim lokacijama očekuje se da u kratkom vremenskom intervalu padne više od 30 liitara kiše po kvadratnom metru, piše Đorđe Đurić.

Vrlo je sparno širom Srbije. Hladni front već je doneo zahlađenje Vojvodini i zapadu Srbije, a tokom poslepodneva ono se očekuje i u ostalim predelima, uz jak severozapadni vetar.

Trenutne temperature kreću se od 19-20 stepeni na zapadu Srbije i u Vojvodini do 27 u centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima, u Beogradu je 26 stepeni. Zlatibor meri 16, Sjenica 14, a Kopaonik 13 stepeni.

Zahlađenje će danas najkasnije stići na jugoistok Srbije, gde se prethodno očekuje i do 33 stepena.

Zbog očekivanih vremenskih prilika, danas treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U Srbiji za vikend osetno svežije. Očekuje se veoma ugodno i uglavnom pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Maksimalna temperatura biće od 22 do 28 stepeni.

Sledeće sedmice sunčano i toplije.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteFudbalHAOS U BAČKOJ TOPOLI: Fudbaleri pobegli sa terena - munjevito otrčali u svlačionicu
radnickimakabi31175.jpg
HrvatskaVETAR ČUPA STABLA U OSIJEKU, OLUJA ODNELA KROV KBC-a, HAOS I U SRBIJI! Luksuzni hotel RAZOREN, apokaliptični snimci iz Hrvatske obilaze Balkan! (VIDEO)
collage.jpg
DruštvoSTRAŠNI PRIZORI NEVREMENA U SUBOTICI, VETAR ČUPAO STABLA IZ KORENA: Munje paraju nebo, ljudi ostali bez struje! Evo koja mesta su sledeća na udaru (VIDEO)
Subotica nevreme
Crna GoraDRAMATIČNI SNIMCI SA CRNOGORSKIH PLAŽA, SPASAVALI LJUDE IZ TALASA! Za dlaku izbegnuta tragedija (VIDEO)
Velika površina obale na Velikoj plaži kod Ulcinja je poplavljena usled talasa i strujanja vode.