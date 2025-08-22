Slušaj vest

U ovom času snažan grmljavinski sistem iz Crne Gore i Hercegovine zahvatio je južne, jugozapadne i zapadne predele Srbije i širi se dalje ka centralnoj Srbiji na svom putu ka istoku.

Na svom putu ovaj sistem donosi snažne pljuskove sa grmljavinom, jake gromove, ponegde grad i olujni vetar.

U narednim satima kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u južnim, jugozapadnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije, u Podrinju i Šumadiji, a u nastavku poslepodneva i u Pomoravlju, Podunavlju, na istoku i jugoistoku Srbije.

Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, uz olujni vetar, jake gromove i vrlo obilne pljuskove. Na pojedinim lokacijama očekuje se da u kratkom vremenskom intervalu padne više od 30 liitara kiše po kvadratnom metru, piše Đorđe Đurić.

Vrlo je sparno širom Srbije. Hladni front već je doneo zahlađenje Vojvodini i zapadu Srbije, a tokom poslepodneva ono se očekuje i u ostalim predelima, uz jak severozapadni vetar.

Trenutne temperature kreću se od 19-20 stepeni na zapadu Srbije i u Vojvodini do 27 u centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima, u Beogradu je 26 stepeni. Zlatibor meri 16, Sjenica 14, a Kopaonik 13 stepeni.

Zahlađenje će danas najkasnije stići na jugoistok Srbije, gde se prethodno očekuje i do 33 stepena.

Zbog očekivanih vremenskih prilika, danas treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U Srbiji za vikend osetno svežije. Očekuje se veoma ugodno i uglavnom pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Maksimalna temperatura biće od 22 do 28 stepeni.

Sledeće sedmice sunčano i toplije.