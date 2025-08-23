STIŽE NOVA TURA PLJUSKOVA: Detaljna prognoza RHMZ do kraja avgusta, evo kad se vraćaju letnje temperature
U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima.
Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura biće od 11 do 18 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni. U toku noći u severnim, zapadnim i centralnim krajevima uslediće naoblačenje, mestimično s kratkotrajnom kišom.
U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 13 do 15 stepeni, a najviša oko 26.
Očekuje se povolјnija biometeorološka situacija koja će doprineti smanjenju tegoba kod svih hroničnih bolesnika. Izvestan oprez je neophodan kod osoba sa psihičkim obolјenjima. Moguća je razdražlјivost i nervoza. Savetuje se dodatna pažnja u saobraćaju.
Uveče i u toku noći postepeno naoblačenje, pred jutro moguća slaba kiša.
U nedelju biće uglavnom suvo uz prijatniju temperaturu. Ujutro i pre podne na severu se očekuje pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabom kišom. Posle podne očekuje se razvedravanje.
Naredne sedmice biće suvo uz duže sunčane intervale, a kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom se uz promenljivu oblačnost očekuju u ponedeljak i utorak na zapadu, jugozapadu i jugu, a krajem perioda (30. avgusta) i na severu Srbije. Biće i postepeno toplije, pa se u drugoj polovini sedmice ponovo očekuje temperatura iznad 30 stepeni Celzijusovih.