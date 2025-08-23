Slušaj vest

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura biće od 11 do 18 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni. U toku noći u severnim, zapadnim i centralnim krajevima uslediće naoblačenje, mestimično s kratkotrajnom kišom.

U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 13 do 15 stepeni, a najviša oko 26.

Biometeorološka prognoza Očekuje se povolјnija biometeorološka situacija koja će doprineti smanjenju tegoba kod svih hroničnih bolesnika. Izvestan oprez je neophodan kod osoba sa psihičkim obolјenjima. Moguća je razdražlјivost i nervoza. Savetuje se dodatna pažnja u saobraćaju.

Uveče i u toku noći postepeno naoblačenje, pred jutro moguća slaba kiša.

Foto: Printscreen/Republički hidrometeorološki zavod

U nedelju biće uglavnom suvo uz prijatniju temperaturu. Ujutro i pre podne na severu se očekuje pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabom kišom. Posle podne očekuje se razvedravanje.