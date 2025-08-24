Slušaj vest

Kada krenete na more u Grčku, jedna od poslednjih stvari koje bi voleli da vam se desi je - saobraćajna kazna. Međutim, upravo to se dogodilo jednom Aleksandru, koji je svoju neprijatnu avanturu podelio u popularnoj Fejsbuk grupi Grčka info, izazvavši pravu buru komentara.

Aleksandar je napisao da ga je u mestu Agia Triada, malom mestu na periferiji Soluna, zaustavila policija i kaznila zbog skretanja ka plaži - ali preko duple pune linije.

Aleksandar je hteo da skrene ka plaži, a problem mu nisu predstavljale duple pune Foto: Profimedia

- Policija mi je danas u Agia Triadi pisala kaznu za skretanje na plaži preko duple pune linije. Kaznu treba da platim u pošti Grčke. Kakva su iskustva? Vraćamo se za Srbiju preko Bugarske. Plaćanje je u roku od deset dana. Da li će biti problema jer planiram da platim iz Srbije? - upitao je članove grupe.

Njegova objava odmah je pokrenula lavinu reakcija. Umesto saosećanja ili praktičnog saveta, mnogi naši sugrađani su ga bukvalno "razapeli".

- Bez loše namere, ali gde vam je pamet da to radite tamo kad ste verovatno čuli da su rigorozni. Najbolje da ne rizikujete i platite odatle - napisala je jedna Svetlana.

Foto: Conrad Elias / Alamy / Alamy / Profimedia

- Plati i ne pravi budalu od sebe. Jedino ako ne misliš više da ideš u Grčku - bio je direktan Saša.

- Naučite da poštujete zakone - dodao je Vladan.

Jedan sugrađanin bio je još oštriji:

- Preko pune dve linije?! Alal ti vera, treba da ti lupe zabranu! Nijedan znak nije bez veze stavljen, nijedno ograničenje brzine nije onako napisano.

Grčka Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Bilo je, doduše, i korisnih saveta - pojedini su mu skrenuli pažnju da je najjednostavnije da kaznu izmiri u Grčkoj, jer bi plaćanje iz Srbije preko banke (putem IBAN-a i SWIFT koda) značilo i dodatne provizije.

Naravno, našlo se i onih koji su mu poručili da kaznu - jednostavno ne plati.

Ova mala onlajn rasprava pokazala je ono što većina vozača koji putuju u Grčku zna – tamošnji saobraćajni propisi su veoma strogi, a kazne se ne praštaju. Grci, kako je jedna članica duhovito primetila, "još malo će zarađivati više od kazni nego od turizma".

Brojne kazne turistima

Podsetimo, kako su mediji pisali, svakog leta srpski turisti suočavaju se sa strogim grčkim zakonom o saobraćaju, a sve češće su situacije u kojima policija Srbima oduzima tablice bez kojih ne mogu da se vrate nazad u Srbiju. Onda kreće panika, obilaženje policijskih stanica i tumačenje zakona. Zbog čega nam sve preti uklanjanje tablica sa vozila u Grčkoj otkrio je advokat Vladimir Miljević.

Foto: Shutterstock

Nedavno je jednoj Srpkinji zbog nepropisnog parkiranja u Solunu, policija oduzela registarske tablice i napisala kazna u visini novčanog iznosa od 150 evra.

Bilo je situacija gde je Srbima osim tablica, oduzimana i vozačka dozvola. To se dogodilo jednom Aleksandru zbog parkiranja na pešačkom prelazu.

Kako pojašnjava advokat Miljević, kazne u Grčkoj variraju od 100, pa do više od 1.000 evra u zavisnosti od prekršaja, a postoji šansa da vam policija oduzme saobraćajnu i vozačku dozvolu.

Zbog kojih prekršaja policija u Grčkoj skida tablice

Foto: Shutterstock

Kako pojašnjava advokat, u svim zakonodavstvima nepropisno parkiranje je jedan od najblažih prekršaja, ali u Grčkoj za svaki prekršaj možemo očekivati da nas zadesi sudbina turista kojima su tablice oduzete.