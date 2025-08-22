Ministarstvo prosvete saopštilo je da je i u školskoj 2025/2026. godini obezbedilo besplatne udžbenike za određene kategorije učenika osnovnih škola.
Čak 96.156 učenika dobiće besplatne udžbenike: Ministarstvo obezbedilo 985 miliona dinara, evo ko je na spisku
Ministarstvo prosvete saopštilo je da je i u školskoj 2025/2026. godini obezbedilo besplatne udžbenike za određene kategorije učenika osnovnih škola.
- Za nabavku besplatnih udžbenika Ministarstvo je u budžetu za ovu godinu obezbedilo 985 miliona dinara. Ukupno je obezbeđeno 903.525 udžbenika, a pravo je ostvarilo ukupno 96.165 učenika - naveli su u Ministarstvu dodajući da program besplatnih udžbenika Ministarstvo prosvete sprovodi od 2011. godine u cilju dodatne podrške učenicima iz osetljivih kategorija, ali i podrške nadarenim učenicima.
Ko ima pravo na besplatne udžbenike
- učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći);
- učenici koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu, uključujući i IOP3
- učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu, a potrebni su im prilagođeni udžbenici, kao i učenici koji obrazovno-vaspitni rad ne ostvaruju po individualnom obrazovnom planu, a kojima je potrebno prilagođavanje (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format);
- učenici iz porodica u kojima je troje i više dece u sistemu obrazovanja i vaspitanja, s tim da navedeno pravo ostvaruje dete/deca koja su učenici osnovne škole. Ako sva ili više dece pohađa javnu osnovnu školu, besplatne udžbenike dobija dete/deca koja su prva počela da stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje, izuzev ako se roditelj opredeli da besplatne udžbenike dobije dete/ deca, koja su kasnije počela da stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje, o čemu o pisanom obliku obaveštava školu;
- učenici iz porodica u kojima samo jedan roditelj vrši roditeljsko pravo zbog toga što je drugi roditelj preminuo ili je nepoznat;
- učenici koji boluju od retke bolesti;
- učenici koji ostvaruju pravo na tuđu negu i pomoć;
- učenici prvog i drugog razreda javne osnovne škole sa delimičnim ili trajnim oštećenjem sluha, a kojima su potrebni prilagođeni udžbenici u elektronskom formatu, sa video sadržajima na srpskom znakovnom jeziku.
Imajući u vidu važnost dostupnosti obrazovanja za sve, Ministarstvo prosvete, kako su naveli, obezbeđuje besplatne udžbenike na jezicima nacionalnih manjina za sledeće kategorije učenika.
- U prvom ciklusu (1 - 4. razreda) osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za predmete - matematika, srpski jezik/maternji jezik, svet oko nas, priroda i društvo i strani jezik kao obavezni predmet;
- U drugom ciklusu (5 - 8. razreda) osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za predmete - matematika, srpski jezik i književnost/maternji jezik, odnosno srpski jezik/maternji jezik, prvi strani jezik, geografija, istorija, hemija, fizika i biologija.
