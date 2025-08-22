Ministarstvo prosvete saopštilo je da je i u školskoj 2025/2026. godini obezbedilo besplatne udžbenike za određene kategorije učenika osnovnih škola.

- Za nabavku besplatnih udžbenika Ministarstvo je u budžetu za ovu godinu obezbedilo 985 miliona dinara. Ukupno je obezbeđeno 903.525 udžbenika, a pravo je ostvarilo ukupno 96.165 učenika - naveli su u Ministarstvu dodajući da program besplatnih udžbenika Ministarstvo prosvete sprovodi od 2011. godine u cilju dodatne podrške učenicima iz osetljivih kategorija, ali i podrške nadarenim učenicima.