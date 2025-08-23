Slušaj vest

Koliko puta vam se desilo da požurite iz kuće i tek kasnije shvatite da ste zaboravili ličnu kartu? Za većinu građana to izgleda kao sitnica, ali zakon u Srbiji jasno propisuje da posedovanje ličnih dokumenata nije stvar izbora već obaveza.

Lična karta je osnovni dokument punoletnih osoba bez kojeg se ne može obaviti gotovo nijedan pravni posao, a ono što mnogi ne znaju jeste da vas samo jedno "zaboravio sam" može skupo koštati.

Šta kaže zakon?

Zakon o ličnoj karti Republike Srbije predviđa stroge kazne i za one koji ličnu kartu nemaju, i za one koji je ne nose sa sobom.

Državljanin Republike Srbije stariji od 16 godina života koji ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije dužan je da ima ličnu kartu, a ako suprotno utvrđenoj dužnosti nema ličnu kartu, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Foto: Kurir

Lice koje je po odredbama ovog zakona dužno da ima ličnu kartu, dužno je da je nosi i da je pokaže na zahtev službenog lica ovlašćenog za legitimisanje. Ako odbije da pokaže ličnu kartu službenom licu ovlašćenom za legitimisanje, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana, odnosno ako ne nosi ličnu kartu a dužno je da je ima kazniće se za prekršaj novčanom kaznom do 5.000 dinara.

Ko odbija da pokaže ličnu kartu (radnja činjenja) suprotstavlja se proveri identiteta (teža posledica), a ko ne nosi ličnu kartu (radnja nečinjenja - propuštanja) ne suprotstavlja se proveri identiteta, već je otežava (lakša posledica).

Kazna i ako ne prijavite nestanak

Kažnjeni možete da budete i ukoliko ne prijavite nestanak lične karte, a ono što je jako važno, jeste da je obaveza svih građana sa 16 godina života da podnesu zahtev za izdavanje lične karte. Za građane od 16 godina zahtev podnosi lično to lice uz saglasnost jednog roditelja.

Ono što je možda zanimljivo jeste da lična karta može da služi kao putna isprava. U tom slučaju postoji mogućnost da, ukoliko roditelji žele, deci od 10 godina izvade ličnu kartu i u tom slučaju je potrebna saglasnost oba roditelja.