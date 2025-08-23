Slušaj vest

Dok se pojedina deca igraju na toboganima i ljuljaškama, sve češće u parkiće dolaze devojčice s ful mejkapom - senka na očima, lak na noktima, karmin na usnama. I to nisu tinejdžerke, već devojčice od samo tri-četiri godine! Lekari i psiholozi upozoravaju da šminkanje male dece nije bezazlena igra, već trend koji ostavlja posledice kako na koži, tako i u glavi.

"Šta vam je?", ovo pitanje postavila je jedna žena na sajtu Ispovesti nakon šetnje u parku sa svojom nećakom.

- Molim vas, recite mi, zašto šminkate malu decu? Pre nekoliko dana u parku, dok čuvam nećaku, gledam većina devojčica tri-četiri godine našminkane, nekakvi karmini, ruževi, na noktima polupojeden lak, na očima senka? Šta vam je? - upitala je ona šokirana.

Nažalost, nije reč samo o šminki. Tu su i štikle za decu, farbanje kose, gel lakovi, spa tretmani i rođendani u kozmetičkim salonima. Sve pod izgovorom da se dete oseća posebno, kao princeza, dok se zapravo gubi kompas. U stvarnosti, radi se o nametanju lažnih standarda lepote i narušavanju samopouzdanja. Ono što je u svemu najopasnije jeste to što ta šminka može ostaviti i zdravstvene posledice, pa čak i opekotine.

Van pameti

- Van pameti je šminkati tako malu decu, ta koža je nezrela i to nije dobro. Posebno nije pametno s tom šminkom izlaziti na sunce. Treba roditelje prevaspitati, nisu deca kriva. To nije pametno, ali to je neka moda i uticaj svega ovoga što vidimo, od turbo-folka pa nadalje. Ta šminka, posebno ako je kupljena kod neproverenih trgovaca, može napraviti neku alergijsku reakciju, zapaljenje kože, hiperpigmetacije, crvenilo, pečate, plikove. Nekada su te materije fotosenzibilne na UV zračenje, pa može doći do opekotina - upozorava za Kurir prim. dr Aleksandar Adamović, dermatovenerolog i direktor Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu.

Dr Adamović naglašava da dečju kožu ne treba tretirati ovim preparatima i praviti od njih odrasle.

- Život je tek počeo, treba ih pustiti da imaju detinjstvo, a ne da im nameću neke stvari - dodao je.

Da šminka na dečjoj koži može biti opasna, napominje i pedijatar dr Saša Milićević.

- Njihova koža je osetljiva i svi ti preparati, bez obzira na to da li je to šminka za decu ili za odrasle, mogu da izazovu različite promene na koži. Prvo alergijske reakcije. To može napraviti problem i sa očima, ako se, recimo, stavlja krejon. Mogu da oteknu kapci ili usta. Po ovoj vrućini će ta šminka zapušiti pore, što je jako opasno, koža ne može lepo da diše, ne može da izlazi znoj, mogu nastati različiti poremećaji na nivou izvodnih delova znojnih žlezda, a takođe mogu da se zapuše i lojne žlezde i mogu nastati i sitne bele tačke po koži lica - naveo je dr Milićević.

Paleta problema

Naglasio je da može biti opasna i šminka koju animatori koriste na dečjim rođendanima:

- Ta dečja šminka jeste bezbednija, ali i ona može dovesti do reakcije. Dolazila su mi deca pravo s rođendana sa otokom na licu i koprivnjačom. Njihova koža je divna i preosetljiva i ne treba im stvarati probleme.

Psihoterapeut Jelena Manojlović: Poremećen sistem vrednosti Psihoterapeut Jelena Manojlović naglašava da živimo u užurbanom i stresnom vremenu, s poremećenim sistemima vrednosti: - Devojčice već u tinejdžerskim danima imaju estetske zahvate, imperativ lepote i uniformisanosti, guši se radoznalost i kreativnost dece, naravno uz roditeljsku dozvolu. Bolje je pitanje zašto roditelji deci više ne daju da budu deca, da se isprljaju, da uživaju u igri i istražuju šta žele da budu. Nameću im se standardi koje dete od četiri-pet godina, pa i starije slepo prihvata, jer roditelj je u tom dobu idol. Sistematski gušimo decu, ograničavamo potencijale i namećemo pogrešne sisteme vrednosti. Naravno, roditelji rade to iz najbolje namere ne bi li im dete bilo uklopljeno u ovo izopačeno društvo, ali svi treba da se zapitamo šta će biti za 10, a kamoli za 30 godina.

Psiholog Snežana Repac smatra da se iza toga krije potreba roditelja da se detetu ugodi.

- Nemaju granice da postave i kažu: "Šminka nije za tvoj uzrast." To pravdaju time da je to dečja igra i da oni tako pokazuju da su dobri roditelji. Ne verujem da iza toga stoji neka namera da budu zvezde, više da je to nedostatak dobrih granica za aktivnosti koje su primerene uzrastu. Imate i onih koji šalju male devojčice na kurseve za manekene, od malih nogu ih uče da privlače pažnju izgledom, a imate i one koji ih vaspitavaju da budu influenseri. Jedno je kad se dete bavi sportom, a nešto drugo je kada se potencira na izgledu kao nečemu bitnom. Detetu se ugrađuje u sistem vrednosti da je izgled važan i da samo našminkanu verziju sebe prihvata - navela je Repac.