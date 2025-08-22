Slušaj vest

Prva "digitalna generacija", tzv. Zumeri, rođeni između 1997. i 2010. godine uveliko su na tržištu rada. Šta oni žele da rade, kakve poslove traže, šta ih motiviše, i zašto im klasičan posao od 9 do 5 više ne zvuči kao opcija?

Tatjana Vidaković u studiju Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Tatjana Vidaković iz Infostuda i Luka Velimirović, novinar i predstavnik Zed generacije.

- Pokušavamo da razumemo Zumere, jer pripadamo potpuno drugačijim generacijama, ali oni predstavljaju već trećinu populacije, a do kraja 2026. godine 30% njih će učestvovati u radnoj populaciji. Sada moramo da ih razumemo, iako je neko nekada hteo da ignoriše njihove zahteve i želje - kaže Vidaković.

Velimirović: Zumeri ne prihvataju poslove koji im narušavaju socijalni život

Velimirović je izneo činjenicu da su Zumeri manje podložni tome da prihvate posao koji im ne bi dozvolio da imaju socijalni život:

Luka Velimirović u studiju Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

- Svi zahtevi dolaze iz odgoja. Roditelji su gledali da ne ponavljamo njihove greške. Roditelji su nas naučili da ako su oni u nekoj firmi trpeli svašta, mi ne moramo, uvek možemo da se vratimo kod njih. Zumeri su zato postali i probirljiviji kada su poslovi u pitanju i manje su voljni da pristanu na nešto što narušava njihov socijalni život - kaže Velimirović.

On objašnjava da je primetio u svojoj generaciji da je veliko insistiranje i na mentalnom zdravlju, pa ne prihvataju poslove koji mogu da im naude.

- Zumeri gledaju da poštede sebe i izbalansiraju svoj socijalni život i mentalno zdravlje, dok dobijaju prihod koji im omogućava normalan život - kaže Velimirović.

Velimirović: Generacija Zed ne prihvata poslove koji im narušavaju socijalni život i mentalno zdravlje Izvor: Kurir televizija

Vidaković kaže da je prošlogodišnje istraživanje pokazalo da je pri izboru posla najbitnija finansijska kompenzacija, dobri međuljudski odnosi i balans između privatnog života i posla.

- Rekli su da su im bitni i benefiti uz učinak. Oni su sad nova snaga koja će voditi promene, a oni teraju poslodavce da im se prilagođavaju. Poslodavci će morati da nauče da komuniciraju sa njima. Oni očekuju početne plate od oko 80 hiljada dinara, a kasnije je prosek odgovora bio oko 177 hiljada dinara - kaže Vidaković.

Ona kaže da je generacija Zed svesna svojih prednosti kada je u pitanju digitalna pismenost, iako su svesni da nemaju dovoljno iskustva.

