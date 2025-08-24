Slušaj vest

Iako letnja sezona na Halkidikiju polako ulazi u završnicu, Grci i dalje ne odustaju od svojih pravila, te su nedavno ušli u grčki kamp Kalamitsi na Sitoniji i uklonili sa plaže suncobrane, ležaljke i ostale rekvizite koje turisti ostave preko noći kako bi sačuvali mesto.

- Iako je sezona polako, ali sigurno na izmaku, Grci rade kao mravi. Juče je tri kamiona u pratnji policije, oko 9 sati, ušlo u kamp Kalamitsi na Sitoniji i revnosno skupljalo suncobrane, ležaljke i ostale plažne rekvizite koji su preko noći ostavljeni na plaži - upozorila je jedna Ivana na Fejsbuk grupi Live from Greece.

Vest o ovoj akciji ubrzo je izazvala lavinu komentara među turistima, naročito onima iz Srbije, koji već godinama posećuju ovu destinaciju.

"Kamperi nisu stoka!"

Mnogi posetioci nisu krili ogorčenje.

- Kamperi nisu stoka, već najčešće veoma vaspitani i obrazovani ljudi koji vole prirodu i čuvaju je. Već 10 godina moja porodica i ja letujemo u ovom kampu. Plaža koriste uglavnom gosti kampa, tako da ne razumem čemu uklanjanje suncobrana i ležaljki - napisala je jedna sugrađanka u emotivnoj objavi na društvenim mrežama.

Sličnog mišljenja je i jedna Ana:

- Mi smo se vratili pre tri dana i sve smo ostavljali na plaži, kao i svi. To je plaža kampa, tu dolaze samo ljudi koji u njemu borave i ima dovoljno mesta za sve. Niko nikom ne smeta.

"Plaže nisu ničija privatna svojina"

Međutim, daleko veći broj ljudi aplaudirao je na mrežama ovom potezu grčkih vlasti. Oni smatraju da su plaže javno dobro i da niko nema pravo da ih "rezerviše" tako što će ostavljati rekvizite preko noći.

- Ne razumete da gospoda kamperi nisu vlasnici plaže niti su je zakupili - poručila je Dragana.

Danijela je još oštrija:

- Bravo i svaka čast za Grke! Prekardašilo je kako se ljudi ponašaju, kao da su zakupili plažu. Primitivizam bez granica. Pre 20 i više godina Sitonija je bila čarobna i slobodna, a sada su počeli da prave vašar od nje - rekla je Danijela.

U svakom slučaju, akcija uklanjanja rekvizita sa plaže jasno pokazuje da Grci žele da očuvaju red i izgled svojih obala.

I ranije su zabeležene slične akcije.

Dve tone ležaljki, suncobrana i peškira koje su turisti ostavili kako bi imali stalno mesto na besplatnim plažama Kalitee i Polihrona zaplenile su krajem jula ekipe opštine Kasandra na Halkidikiju.