Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ)je najavio, da će popodne, na području Pomoravlja, Šumadije, južnog Banata i istočne Srbije, pljuskovi lokalno biti izraženiji, uz jak i olujni vetar, ponegde i uz grad.

Kako stoji u najavi od 15 časova, u naredna dva sata u zapadnim, centralnim i istočnim predelima nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će na području Pomoravlja, južnog Banata i istočne Srbije, lokalno biti izraženiji uz jak i olujni vetar, ponegde i uz grad.

U ostalim predelima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnim pljuskom uz umeren do jak zapadni i severozapadni vetar.

Za vikend svežije

Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 11 do 18 °C, a najviša od 24 do 28 °C.

U toku noći u severnim, zapadnim i centralnim krajevima naoblačenje, mestimično s kratkotrajnom kišom, najavio je RHMZ.

U nedelju (24.08.) uglavnom suvo uz prijatne temperature. Ujutro i pre podne na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabom kišom. Posle podne razvedravanje.

Naredne sedmice uglavnom stabilno uz duže sunčane intervale, a kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom se uz promenljivu oblačnost očekuju u ponedeljak i utorak (25-26.08.) na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije.