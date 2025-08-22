Slušaj vest

Malo je događaja u srpskoj istoriji koji su bili toliko neobični i neočekivani kao poseta persijskog šaha Beogradu. Moćni vladar, naviknut na raskoš i sjaj Istoka, na beogradskom tlu doživeo je trenutke o kojima se i danas priča.

U vagonu kralja Aleksandra Obrenovića, šah je – na zaprepašćenje domaćina – odlučio da spava na podu! Umesto svile i luksuza, odabrao je običan tepih, ostavivši dvor i posmatrače u neverici.

Njegov boravak u Beogradu bio je kratak, ali buran. Jedne noći, iznenada i bez najave, šah je iz hotela u kojem je bio smešten – pobegao u ponoć, ostavljajući domaćine zbunjene i uvređene.

A da apsurd bude veći, carska gozba priređena u Lapovu za njegovu svitu bila je raskošna i obilna – ali samo za jednu polovinu pratnje, dok je druga ostala gladna i uvređena.

- Kako je izgledala ova čudnovata poseta?

- Zašto je moćni vladar ostavio utisak čudaka i čoveka punog kontradikcija?

- I šta je Beograd zapamtio iz susreta sa Istokom?

Sve detalje otkriva Momčilo Petrović u novoj „Istorijskoj čitanci Kurira“.