JP „Putevi Srbije“, u skladu sa prethodno izdatim obaveštenjem o izmeni režima saobraćaja u tunelima Laz i Munjino brdo, obaveštava celokupnu javnost da se u navedenim tunelima sprovode funkcionalna testiranja sistema automatskog upravljanja u skladu sa operativnim planom postupanja u slučaju vanrednih događaja, shodno:

"Zakonu o zaštiti od požara" (Sl. Glasnik RS 87/2018)

"Pravilniku o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata" (Sl. Glasnik RS 6/2024)

"Uredbi o uslovima i postupku uspostavljanja režima probnog rada radi odvijanja drumskog saobraćaja na državnim putevima" (Sl. Glasnik RS 70/2025-34)

Podsećanja radi, objekat je otvoren za saobraćaj u režimu probnog rada počev od 06.07.2025.g. i u navedenom periodu ovom deonicom autoputa prošlo je ukupno 650.000 vozila, bez većih vanrednih događaja, odnosno događaja koji su tipični za druge drumske tunele u Republici Srbiji.

JP „Putevi Srbije“ kao društveno odgovorno preduzeće i upravljač državnih puteva je sačekalo kraj letnje sezone i pad intenziteta saobraćajnih tokova da započne testiranja, kako bi uticaj na korisnike puta bio sveden na najmanju moguću meru.

Režim probnog rada podrazumeva da se u periodu od najviše 90 dana izvrše sva potrebna testiranja, dokaže funkcionalnost sistema i ishoduju odgovarajuće saglasnosti nadležnih državnih organa.

U periodu delimične obustave, saobraćaj će se kroz tunele Laz i Munjino brdo odvijati dvosmerno kroz jednu tunelskucev, što predstavlja uobičajeni režim saobraćaja tokom izvođenja radova i redovnih pregleda sigurnosne opreme tunela.

JP „Putevi Srbije“ apeluje na korisnike puta da u ovom periodu poštuju izmenjeni režim saobraćaja i dozvoljenu brzinu kretanja vozila.