U Centru za obuku Ratnog vazduhoplovstva i PVO u toku je specijalistička obuka vojnika vazduhoplovno-tehničke specijalnosti tehničke službe Vojske Srbije, koji su služenje vojnog roka započeli u junu ove godine.

Vojnici se u ovom centru Komande za obuku, na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, osposobljavaju za dužnosti tehničara za održavanje vazduhoplova.

Specijalistička obuka vojnika traje šest nedelja i realizuje se u posebno opremljenim kabinetima i na samim vazduhoplovima, kako bi oni imali optimalne uslove za sticanje neophodnih znanja i veština za pravilan i bezbedan rad na opsluživanju i održavanju vazduhoplovnih motora, elektroenergetskih sklopova, opreme za komunikaciju, navigaciju i spasavanje pilota.

Foto: Ministarstvo odbrane

Ova faza obuke vojnika se završava krajem sledeće nedelje, proverom osposobljenosti za izvršavanje individualnih zadataka, posle čega sledi tromesečna kolektivna obuka i aktivno uključivanje u život i rad jedinica Ratnog vazduhoplovstva i PVO.

Osim vojnika vazduhoplovno-tehničke specijalnosti tehničke službe Vojske Srbije, osposobljavanje u Centru za obuku Ratnog vazduhoplovstva i PVO prolaze i vojnici roda artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva i službe vazdušnog osmatranja i javljanja.

Vojnici se još tokom služenja vojnog roka mogu prijaviti za prijem u profesionalnu vojnu službu, nakon čega će proći propisanu proceduru i steći uslove da odmah po završetku vojnog roka stanu u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije