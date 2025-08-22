Slušaj vest

Dalibor Stanković iz Leskovca putuje Evropom na nesvakidašnji način – sopstvenom konstrukcijom električnog tricikla. Vozilo koje je sam modifikovao može da razvije brzinu do 40 kilometara na sat, ali i dalje ima pedale, pa ga Dalibor koristi i kao običan bicikl.

- Najduže putovanje mi je bilo sa običnim biciklom, pre ovog, dok ga nisam sklopio, Holandija i Španija. Takvo putovanje traje oko tri meseca, a generalno sam obišao ceo krug oko Srbije, dakle Bugarsku, Albaniju, Makedoniju i Grčku - rekao je Stanković za Kurir.

Njegova putovanja traju mesecima i nikada nisu precizno planirana. Sada je biciklom stigao i u Niš, ali ne direktno iz Leskovca, već posle tromesečnog puta kroz Crnu Goru, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Slovačku.

Dalibor sa svojim izumom putuje po Evropi! Izvor: Kurir televizija

- Kada sunce zađe i ostanem bez baterije, onda idem na pedale, ali na ovom putovanju sam veče koristio za odmor i druženje - rekao je strastveni biciklista.

Njegov bicikl je unikat, konstrukciju je pravio uz pomoć lokalnih majstora, a tokom godina je usavršavao vozilo, dodavao motore, baterije i solarni panel.

Pored električnog, on i dalje vozi i klasičan bicikl, a najviše uživa da ga ponese na planinarske pohode.

- Volim da biciklom odem negde i da se slikam, to mi je šlag na torti, dakle ne samo da šetam do vrha, nego da iznesem i bicikl da se slikam - podvukao je Stanković.

Dalibor spava pod vedrim nebom na stolici za plažu. Kaže da mu je udobno. Njegova filozofija je jednostavna: putovati slobodno, bez plana, oslanjajući se na snagu pedala, tehnologiju i dobro raspoloženje.

