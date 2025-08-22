Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski posetila je "Gnezdo orlovo" u Beogradskoj tvrđavi i probala medovinu i pivo po receptu iz 13. veka.

- Pronašli smo parče Srednjeg veka, kutak za naše vitezove. Gosti smo naših domaćina, vitezova Belih Orlova, i lokalu u kome se nalazimo u ovom tunelu zove se "Gnezdo orlovo". I vi ste nas poslužili ovde srednjevekovnim srpskim pivom, odnosno pivom pravljenim po srednjevekovnom receptu, i medovinom, koja se takođe pila, jedno od najstarijih pića u to vreme - rekla je ona.

Jedan od domaćina istakao je da su uz pomoć tehnologa eksperimentisali da dobiju piće koje im najviše odgovara, izbegavali moderne delove koji daju skrob, i koristili su samo ono što je moglo da postoji u srednjem veku.

- Tako smo dobili ovo trinaestovekovno pivo sa fantastičnim ukusom. Medovina nam je uvek bila ideja da je rekonstruišemo na taj način da bude dopadljiva ljudima današnjice. Ne znamo kakvog je bila ukusa, verovatno je bila mnogo oporija u istoriji ali smo dodali malo veću koncentraciju meda, bez ikakvih veštačkih dodataka - kazao je on.

Ministarka je rekla da je Beogradska tvrđava otvorila vrata za ovakav sadržaj i da se to poštuje i podržava kao reku koja neguje tradiciju.

- Biće nam drago da pomognemo da se Srbija u svetu predstavi kao zemlja vitezova. Suštinski imamo tapiju na to. U to ime na zdravlje, rekla je ministarka i probala pivo.