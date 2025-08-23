Društvo
KILOMETARSKE KOLONE VOZILA NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Čeka se i do 4 sata! Na ovom prelazu najveća gužva
Kilometarske kolone vozila formirale su se od ranog jutra na nekoliko graničnih prelaza, a najkritičnije je na prelazu prema Hrvatskoj, tačnije na Batrovcima gde se čeka i po nekoliko sati.
Kako je objavio AMSS, putnička vozila na prelazu Horgoš na izlazu čekaju 90 minuta, na prelazu Kelebija, izlaz, 60 minuta, na Gradini, ulaz, 30 minuta, na prelazu Preševo, izlaz, 30 minuta, na prelazu Batrovci, izlaz, 240 minuta, dok na graničnom prelazu Šid, na izlazu, čekaju 120 minuta.
Batrovci izlaz Foto: Printscreen/mup kamere
Horgoš izlaz Foto: Printscreen/mup kamere
Gradina izlaz Foto: Printscreen/mup kamere
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je jutros iz AMSS.
