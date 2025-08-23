Slušaj vest

Kilometarske kolone vozila formirale su se od ranog jutra na nekoliko graničnih prelaza, a najkritičnije je na prelazu prema Hrvatskoj, tačnije na Batrovcima gde se čeka i po nekoliko sati.

Kako je objavio AMSS, putnička vozila na prelazu Horgoš na izlazu čekaju 90 minuta, na prelazu Kelebija, izlaz, 60 minuta, na Gradini, ulaz, 30 minuta, na prelazu Preševo, izlaz, 30 minuta, na prelazu Batrovci, izlaz, 240 minuta, dok na graničnom prelazu Šid, na izlazu, čekaju 120 minuta.

Batrovci izlaz Foto: Printscreen/mup kamere

Horgoš izlaz Foto: Printscreen/mup kamere

Gradina izlaz Foto: Printscreen/mup kamere

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.