Božidar Perović u fabrici za preradu ribe na Aljasci radi 12 sati, ali je zarada odlična

Božidar Perović iz Srbije je ostrvo Kodijak, koje pripada Aljasci i gde radi kao sezonac u fabrici za preradu ribe, opisivao kao raj na zemlji. Međutim, ne više! On i ostali radnici dobili su obaveštenje da će narednih 20 dana imati smene od po 16 sati, te je Božidar shvatio kako se brzo i lako raj na zemlji može pretvoriti u pakao!

Božidar Perović će na ostrvu Kodijak koje pripada Aljasci raditi dva i po meseca. Foto: Tik Tok Printscreen/calac.digitalac

Kodijak je ostrvo koje se nalazi na južnoj obali Aljaske. Božidar ga je opisivao kao lepo i mirno, a njegova glavna prednost bila je ta što tamo može da se dobro zaradi. Ali...

- Upravo smo dobili obaveštenje da kreću 16‑ke... Svaki dan ćemo raditi 16 sati. To znači da se spavanje smanjuje na 4 do 5 sati ukoliko smo dobro organizovani - ispričao je Božidar na Tiktok nalogu "calac.digitalac" gde često deli iskustva i utiske o svom poslu i ostrvu.

Božidar navodi da očekuje da u ovom periodu izgubi 4-5 kilograma, ne zbog gladi, već zbog iscrpljujuće fizičke aktivnosti, i pored pet obroka dnevno.

Uz smeh i ironiju, dodaje da je hleb ionako neupotrebljiv:

- Držim se strogih pravila - nema šećera, nema gaziranog i nema hleba. Hleba, ne zato što ja ne želim da jedem hleb, nego zato što ovde je hleb očajan.

Božidar inače radi u fabrici za obradu lososa, jednoj od brojnih u Kodijaku. Pričao je da je posao jednostavan, ali zahteva izdržljivost i disciplinu.

Božidar radi u fabrici za obradu lososa Foto: Michael Nolan / robertharding / Profimedia

U fabrici se obrađuju različite vrste lososa - glave se seku, iznutrice uklanjaju, riba se filetirana ručno ili pomoću mašina, pakuje u posebne oramne i potom šalje u ogromne "blast" frižidere.

Božidar je do skora radio 12 sati dnevno i pričao da mu je dnevnica od 180 do 200 dolara.

Plan mu je bio da radi 2,5 meseca bez pauze što znači da je za to vreme zarada trebalo da bude oko 15.000 dolara.

Sad će biti i više para, pitanje je samo da li će da izdrži.

Da li je vredno i da li se može dovoljno zaraditi Božidara su pitali i njegovi pratioci.

Posao na Kodijaku je naporan, ali može dobro da se zaradi kada ima ribe Foto: Joshua Roper / Alamy / Profimedia

- Nisam očekivao 16-ke, ali 20 dana nije problem. A život je borba i avantura! Ne brinite, sve je to okej. Kao preduzetnik u Srbiji radim 24 sata. Ako ima ribe, za tri meseca može da se zaradi srpska godišnja plata. Ali, ako nema ribe, nema ni para. Nije uvek dobra sezona - odgovorio je.

Iako radi posao koji opisuje kao "manuelni", Božidar ne dozvoljava da mu mozak otupi. Svestan je da ovakvi poslovi mogu mentalno iscrpeti, pa nalazi načine da ostane mentalno aktivan i motivisan. Dok radi, on kaže devet sati sluša muziku, a tri sata se kulturno uzdiže.

- Slušam audio knjige na engleskom. Kulturno uzdizanje mora u svakom slučaju, čak i ovoj zabiti - kaže on.

Ostrvo Kodijak se nalazi na južnoj obali Aljaske, od koje ga odvaja Šelihovljev prolaz. To je najveće ostrvo Kodijačkog arhipelaga i drugo po veličini u SAD, a u svetu osamdeseto. Prema popisu iz 2000. na ostrvu je živelo 13.913 stanovnika. Najveće od šest naselja na ostrvu je grad Kodijak.

Ostrvo je planinsko i gusto pošumljeno na severu i istoku, dok je južni deo skoro bez drveća. Dom je kodijačkog medveda, najvećeg medveda na svetu, podvrste mrkog medveda.

Najznačajnija privredna grana na ostrvu je ribarstvo. Najviše se lovi pacifički losos i kraba.