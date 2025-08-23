(RADARSKI SNIMCI) SUTRA NEVREME A ONDA SE VRAĆA VRELI AFRIČKI VAZDUH Temperatura opet ide do 40 stepeni! Ovo je detaljna prognoza za narednih 7 dana
RHMZ je objavio da nas danas očekuje promenlјivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano.
Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slablјenju. Najviša temperatura od 24 do 28 stepeni.
U toku noći u severnim, zapadnim i centralnim krajevima naoblačenje, mestimično s kratkotrajnom kišom.
Još sutra kiša
U nedelјu na krajnjem severu pretežno sunčano. U ostalim krajevima ujutro i pre podne prolazno naoblačenje, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Posle podne razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku i jugoistoku povremeno i jak, severozapadni, uveče u slablјenju. Najniža temperatura od 9 do 15, a najviša od 22 do 26.
U toku noći ka ponedelјku na jugozapadu i jugoistoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, kiša i lokalni plјuskovi s grmlјavinom.
Od ponedelјka do petka pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima povremeno uz promenlјivu oblačnost, koja u ponedelјak na jugozapadu i jugu može usloviti izolovanu pojavu kratkotrajnog plјuska s grmlјavinom.
Biće i sve toplije, od srede maksimalne temperature ponovo iznad 30 stepeni, a najtopliji dan biće petak, kada se očekuje i preko 35 stepeni
Narednog vikenda (30-31.08.) temperatura u manjem padu, ali će se i dalјe zadržati toplo, a kiša i lokalni plјuskovi s grmlјavinom se mestimično očekuju u subotu (30.08.).
Vraćaju se visoke temperature
Ivan Ristić najavio je da se narednih dana u Srbiju ponovo vraćaju veoma visoke temperature, i to upravo u vreme kada su mnogi očekivali postepeno osveženje i hladniji završetak avgusta.
- Uragan Erin nam je pokvario snove o svežijem završetku avgusta, vreo afrički vazduh se ponovo vraća od četvrtka 28. avgusta - najavio je Ristić.
On je napomenuo da će se vreo afrički vazduh zadržati tri dana, te da će ponovo usloviti maksimume od 35 do 40 stepeni.
- Osveženje stiže poslednjeg dana avgusta u nedelju 31 - zaključio je Ristić.