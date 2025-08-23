Slušaj vest

RHMZ je objavio da nas danas očekuje promenlјivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano.

Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slablјenju. Najviša temperatura od 24 do 28 stepeni.

U toku noći u severnim, zapadnim i centralnim krajevima naoblačenje, mestimično s kratkotrajnom kišom.

Foto: Printscreen/RHMZ

Još sutra kiša

U nedelјu na krajnjem severu pretežno sunčano. U ostalim krajevima ujutro i pre podne prolazno naoblačenje, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Posle podne razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku i jugoistoku povremeno i jak, severozapadni, uveče u slablјenju. Najniža temperatura od 9 do 15, a najviša od 22 do 26.

U toku noći ka ponedelјku na jugozapadu i jugoistoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, kiša i lokalni plјuskovi s grmlјavinom.

Od ponedelјka do petka pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima povremeno uz promenlјivu oblačnost, koja u ponedelјak na jugozapadu i jugu može usloviti izolovanu pojavu kratkotrajnog plјuska s grmlјavinom.

Biće i sve toplije, od srede maksimalne temperature ponovo iznad 30 stepeni, a najtopliji dan biće petak, kada se očekuje i preko 35 stepeni

Narednog vikenda (30-31.08.) temperatura u manjem padu, ali će se i dalјe zadržati toplo, a kiša i lokalni plјuskovi s grmlјavinom se mestimično očekuju u subotu (30.08.).

Foto: Printscreen/RHMZ

Vraćaju se visoke temperature

Ivan Ristić najavio je da se narednih dana u Srbiju ponovo vraćaju veoma visoke temperature, i to upravo u vreme kada su mnogi očekivali postepeno osveženje i hladniji završetak avgusta.

- Uragan Erin nam je pokvario snove o svežijem završetku avgusta, vreo afrički vazduh se ponovo vraća od četvrtka 28. avgusta - najavio je Ristić.

On je napomenuo da će se vreo afrički vazduh zadržati tri dana, te da će ponovo usloviti maksimume od 35 do 40 stepeni.

- Osveženje stiže poslednjeg dana avgusta u nedelju 31 - zaključio je Ristić.

Pogledajte kako će se kretati kišni oblaci iznad Srbije Nebo iznad Srbije u 3 sata

Nebo iznad Srbije u 3 sata Foto: Printscreen/vremeradar.rs

Nebo iznad Srbije u 4 sata

Nebo iznad Srbije u 4 sata Foto: Printscreen/vremeradar.rs

Nebo iznad Srbije u 5 sati

Nebo iznad Srbije u 5 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

Nebo iznad Srbije u 6 sati

Nebo iznad Srbije u 6 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

Nebo iznad Srbije u 7 sati

Nebo iznad Srbije u 7 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

Nebo iznad Srbije u 8 sati

Nebo iznad Srbije u 8 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

Nebo iznad Srbije u 9 sati