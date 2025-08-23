Slušaj vest

Novi grčaki zakon o saobraćaju na auto-putevima ima za cilj da stane na put opasnoj praksi vozača koji koriste uređaje za izbegavanje kamera za merenje brzine. Kazne za one koji budu kršili zakon biće drakonske. Evo šta sve morate da znate.

Neki vozači pokušavaju da izbegnu kamere za merenje brzine Foto: Shutterstock

Iako si se kamere za merenje brzine pokazale kao jedna od najefikasnijih mera za suzbijanje saobraćajnih prekršaja i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, određeni broj vozača pronalazi načine da izbegne ovu kontrolu. Oni koriste uređaje koji su slobodno dostupni na tržištu i lako su im dostupni.

Voze preko ograničenja, ali nema kazne

Razlog za to su antiradarski uređaji, odnosno uređaji koji mogu da detektuju kamere ili kamere za brzinu. Tako se vozači koji voze prebrzo upozoravaju kada se približavaju kontrolnom punktu, kako bi mogli privremeno da smanje brzinu pre nego što se vrate svojoj uobičajenoj opasnoj vožnji na delovima puta bez kamera.

Upotreba antiradara se smatra opasnom, ne samo zato što podstiče vozače da voze prekomernim brzinama kada nema kamera, već i zato što stvara lažni osećaj sigurnosti. U suštini, omogućava prekršiocima da zaobiđu kontrolu saobraćajne policije, potkopavajući glavni cilj kamera: smanjenje prekršaja i saobraćajnih nezgoda.

"Kazna 350 evra, oduzimanje vozila i registracije"

Naravno, upotreba antiradarskih uređaja je strogo regulisana zakonom. Iako se njihova prodaja u slobodnoj trgovini smatra legalnom, njihovo posedovanje i korišćenje u automobilu, bez potrebne dozvole, predstavlja kršenje Pravilnika o saobraćaju.

Upotreba antiradarskih uređaja je strogo zabranjena Foto: Shutterstock

"Prekršaj vožnje motornog vozila sa opremom za otkrivanje uređaja za merenje brzine, kao i vožnja motornog vozila sa opremom za blokiranje uređaja za merenje brzine klasifikuje se u kategoriju E3-B", navedeno u Pravilniku o saobraćaju.

U praktičnom smislu, to znači da se svaki vozač kod koga se pronađe antiradarski uređaj u vozilu suočava sa administrativnom kaznom od 350 evra, dok istovremeno podležu oduzimanju registracije i vozačke dozvole u ​​periodu od trideset dana.

Grčka ima najviše smrtnih slučajeva u saobraćaju u Evropi Foto: Shutterstock

Vredi napomenuti da su do poslednje revizije Zakona o drumskom saobraćaju sankcije bile mnogo strože: Kazna je dostizala 2.000 evra, dok je vozačka dozvola oduzimana na licu mesta na 30 dana , a podaci o registraciji vozila na 60 dana.

Najviše ljudi u EU gine u Grčkoj

Prema statistici, Grčka ostaje među zemljama sa najvišim brojem smrtnih slučajeva u saobraćaju na milion stanovnika u Evropskoj uniji. Statistika pokazuje da je prekomerna brzina jedan od glavnih faktora u ovim nesrećama.

Iz tog razloga, poslednjih godina je uloženo mnogo novca u postavljanje novih kamera i radara, posebno na deonicama puteva koje se smatraju opasnim ili imaju "crnu" istoriju nesreća.