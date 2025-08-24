Slušaj vest

Aleksandar Kikanović, loznički ultramaratonac i humanitarac, od četvrtka je u Grčkoj, a posle dana pauze danas je nastavio pohod ka Manastiru Hilandar, cilju još jedne njegove humanitarne misije. Kroz Srbiju i Severnu Makedoniju iza sebe je ostavio 760 kilometara, natopljenih znojem i umorom, ali od Ilindana, kada je na put pošao od lozničke Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru, nema ni gram sumnje da li će ispuniti zacrtano, već grabi dalje.

- Ostalo mi je još 160 kilometara, odnosno četiri dana trčanja i stižem do Uranopolisa, luke iz koje brod ide za Hilandar. Nema, hvala Bogu, problema osim onih uobičajenih za ovakvo trčanje, ali to sam već prošao toliko puta i znao sam šta me čeka. Sve je dobro, samo što sam smršao, a i to je standardno, navikao sam. Od Ilindana do danas na drumovima sam ‘’izgubio’’ oko sedam kilograma. Ne žalim se, daleko bilo, znam zašto ovo radim, imam blagoslov Manastira Hilandara i od toga nema većeg motiva da se sve izdrži. Verujem da ću, kako je i planirano, u četvrtak, 28. na Uspenje presvete Bogorodice, biti na Hilandaru – kazao je danas Kikanović i naveo da ga je dosta ljudi zvalo da mu pruže podršku i podrži njegovu misiju.

Foto: Privatna Arhiva

Ovoga puta trči radi prikupljanja sredstava za Hilandarsko selo u Sijarinskoj Banji, odnosno besplatne dečije kampove pod pokroviteljstvom Hilandara. U Sijarinskoj Banji je u julu počeo prvi dečiji letnji kamp ‘’Teofilos” pod pokroviteljstvom Hilandara, a u organizaciji Dobrotvorno-obrazovnog udruženja Svetog manastira Hilandara ‘’Teofil 1198”. Dnevno prevali po 40 kilometara, ukupno će trčati 23 dana, a uz neophodne dane odmora, u četvrtak stiže na cilj.