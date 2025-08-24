Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave dan sećanja na Svetog mučenika i arhiđakona Evpla, svetitelja koji je živeo na Siciliji krajem 3. veka.

Ono što se o Svetom Evplu zna jeste da je bio đakon u Katani Sicilijskoj gde je u to vreme živelo mnogo hrišćana. Car Dioklecian je saznao da se učenje na tom ostrvu brzo širi, pa je poslao vojvodu Pentagura da poubija sve hrišćane.

Međutim, kada je stigao na Siciliju, Pentagur ne nađe nijednog vernika jer su se svi na vreme sakrili. Tada neko optuži Svetog Evpla da ga je video kako okoli “ide s nekom knjigom kod tajnih hrišćana, i čita im tu knjigu”.

To je u stvari, bilo sveto Jevanđelje. Zbog toga su Rimljani uhapsili Evpla, stavili mu knjigu oko vrata i odveli ga u tamnicu gde su ga izgladnjivali.

Zatim su ga podvrgli strašnim mukama. Prema predanju, kada su ga tukli gvozdeni motkama on je govorio:

- Ove su muke za mene kao paučina, nađite neke ljuće.

Kada su Svetog Evpla izveli na gubilište on je otvorio Bibliju i počeo da čita iz nje okupljenom narodu. Čuvši njegove reči i videvši kako istrajno strada zbog svojih uverenja mnogi psu poverovali u Hristovo učenje i postadoše hrišćani.

Prema istorijskim zapisima Sveti mučenik i arhiđakon Evplo postradao je 304. godine, a njegove čudotvorne mu mošti danas leže u jednom selu blizu Neapolja zvanom Vico della Batonia.

Svetog Evploa smatraju zaštitnikom “ljudi od pera”, učenjaka i mislilaca koji često stradaju zbog svojih stavova i uverenja. Veruje se da ovaj mučenik bdije nad njima i da će pomoći svakome ko mu se obrati ovom molitvom: