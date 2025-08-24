Slušaj vest

U Srbiji će danas vreme biti promenljivo! Na severu zemlje očekuje se sunčan i miran dan, dok će u ostalim krajevima jutro i prepodne obeležiti prolazno naoblačenje, ponegde i kratkotrajna kiša. Posle podne sledi razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, na istoku i jugoistoku povremeno i jak, severozapadni, ali će uveče oslabiti. Temperature ujutro od 9 do 15, a u najtoplijem delu dana od 22 do 26 stepeni. Tokom noći na jugozapadu i jugoistoku biće uslova za kišu i pljuskove sa grmljavinom.

U Beogradu će ujutro i prepodne biti oblačno sa slabom, kratkotrajnom kišom, ali već sredinom dana stiže razvedravanje, a popodne će preovlađivati sunce. Minimalna temperatura oko 14, a maksimalna oko 23 stepena.

Vreme narednih 7 dana

Što se tiče prognoze za narednih sedam dana – sve do petka, 29. avgusta, očekuje se uglavnom sunčano vreme. Na jugozapadu i jugu Srbije u ponedeljak, 25. avgusta, može biti izolovanih pljuskova s grmljavinom, ali ništa značajno. Ono što sledi jeste pravi letnji talas! Od srede temperature ponovo skaču iznad 30 stepeni, a u petak nas čeka vrhunac vrućina sa preko 35 stepeni!