Slušaj vest

U vremenu kada su informacije najvrednija valuta, špijunaža nije samo tema filmova, već i stvarnost koja oblikuje svet oko nas. Od klasičnih obaveštajnih tehnika do digitalnog nadzora i sajber napada, granica između bezbednosti i zloupotrebe postaje sve tanja.

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su detaljno pričali o savremenim metodama špijunaže bili su Božidar Spasić, penzionisani inspektor SDB, Ljuban Karan, bivši potpukovnik KOS, Milan Milović, pukovnik JZO u penziji i Slobodan Brkić, stručnjak za sajber bezbednost.

Spasić je pričao o alatima koje se koristi za špijuniranje:

- To su tajno praćenje, prisluškivanje i snimanje. Te tri metode predstavljaju krug, prvo tajno pratiš jer si dobio informaciju od saradnika da je neki čovek neprijateljski nastrojen prema našoj zemlji, to su bili slučajevi. Nakon toga, ideš da ga identifikuješ kako bi ga tajno pratio i na kraju idu fotografije. Ja sam vozio desetine naših automobila za koje niko nije imao pojma, recimo kada smo išli u koloni, a u farovima se nalazi kamera ili tajni prisluškivači.

Ovo je jedan od najperfidnijih načina za neprimetan nadzor Izvor: Kurir televizija

Spasić kaže da obični građani ne bi trebalo da se plaše špijunaže:

- Nema države koja bi bez razloga prisluškivala, tajno pratila, ali sve u svemu špijunirala nekog građanina ukoliko on sam ne da povod državi da ona posumnja u njegovu lojalnost režimu, uglavno se tako govorilo u moje vreme, ali ubeđujem vas da je i dan danas sve ostalo isto.

Karan je pričao o špijunima u Beogradu:

- Trenutno to jeste tako jer smo mi u specifičnoj situaciji. Rat u Ukrajini je podelio istok i zapad, a tokom priprema, ali i vođenja tog rata, vršen je i obaveštajni rat. Desilo se masovno proterivanje ruskih diplomata iz stranih država, a pogotovo Zapada. Rusija je uzvratila istom merom. To je urađeno da se poremeti taj obaveštajni rad, nije to diplomatski potez, već je poremećena čitava mreža moćnih obaveštajnih službi.

Milović se nadovezao, pa rekao:

Foto: Kurir Televizija

- Obaveštajni rad u Srbiji i svetu postoji od davnina. Zašto je bitno znati da kod nas ima puno špijuna i zašto je to činjenica? Pa ovo je prekretnica istoka i zapada, postoji puno informacija oko energetskih tokova i ko tu ima veći uticaj. Balkan je specifičan jer je jedan od glavnih ruta za transport kokaina. Ako uzmemo u obzir da mnoge najjače organizovane mafije jesu saradnice stranih službi, one dobijaju i informacije od njih. Bugarska, Rumunija, Hrvatska, Slovenije, svi imaju moderne obaveštajne službe, a kod nas u narodu postoji predubeđenje "ovi su nam prijatelji oni nisu špijuni". Kod nas je neko proruski orijentisan i kaže da nisu špijuni i to su naša braća. Međutim, ne postoji država koja ne bi špijunirala nas, svaki obaveštajni rad je ustvari politika.

Brkić je pričao o špijunima na internetu i društvenim mrežama:

- Tu ih tek ima. U današnje vreme, mnogo toga je prešlo u onlajn svet, jedan mali uređaj je dovoljan da se stavi u blizinu bezbednosno interesantnog subjekta, a da ne govorim koliko je tehnologija uznapredovala, na kraju čovek samog sebe špijunira sa svim informacijama koje stavlja na društvene mreže. Stavlja se slika svakih lokacija, kupovina i ostalo. Ako neka služba hoće da ga špijunira, dovoljno je da poseduje mejl od subjekta, i dosta toga se preko interneta može pratiti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BEZBEDNOST I ŠPJUNAŽA: