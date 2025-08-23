Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili na graničnim prelazima čekaju 30 minuta do četiri sata.

AMSS je naveo da vozači automobila na prelazu Horgoš sa Mađarskom čekaju tri sata, na prelazu Horgoš 2 - sat i po a na Kelebiji dva sata da izađu iz Srbije.

Na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom automobili čekaju 40 minuta, a na prelazima Gradina sa Bugarskom i Gostun sa Crnom Gorom 30 minuta da uđu u Srbiju, dodaje se.

Automobili, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju četiri sata, a u Šidu tri sata da napuste Srbiju.