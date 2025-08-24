Slušaj vest

Na naplatnoj stanici Šid ka Batrovcima, posle pet sati zajstoja, normalizovan je saobraćaj za sve kategorije vozila.

Putevi Srbije su to saopštili u 22.35, te dodali da je normalizovan saobraćaj nakon obustave zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Batrovci.

To javno preduzeće je u 17.37 saopštilo da je saobraćaj na naplatnoj stanici Šid - obustavljen.

Kurir.rs/Beta

