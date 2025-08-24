To javno preduzeće je u 17.37 saopštilo da je saobraćaj na naplatnoj stanici Šid - obustavljen.
Društvo
Putevi Srbije: Normalizovan saobraćaj na naplatnoj stanici Šid, ka Batrovcima - nakon obustave zbog zadržavanja vozila
Slušaj vest
Na naplatnoj stanici Šid ka Batrovcima, posle pet sati zajstoja, normalizovan je saobraćaj za sve kategorije vozila.
Putevi Srbije su to saopštili u 22.35, te dodali da je normalizovan saobraćaj nakon obustave zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Batrovci.
To javno preduzeće je u 17.37 saopštilo da je saobraćaj na naplatnoj stanici Šid - obustavljen.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši