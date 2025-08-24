Na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila na izlazu iz Srbije čekaju šest sati, autobusi 60 minuta, a isto toliko i teretna motorna vozila, saopštila je Uprava granične policije rano jutros.
stanje na putevima
KRAJ ODMORA, GUŽVE NA GRANICAMA OD ZORE! GASTARBAJTERI SE VRAĆAJU KUĆI: Na ovom prelazu čeka se 6 sati?! Kolone i na Preševu za ulaz u Srbiju (FOTO)
Slušaj vest
Na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu iz zemlje i putnička vozila i autobusi čekaju 90 minuta. Na Kelebiji putnička vozila na izlazu čekaju dva sata, autobusi 60 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.
Gužve na granici Foto: AMSS Printscreen
Vidi galeriju
AMSS poručuje da slaba kiša tokom prepodneva ponegde može uslovljavati mestimičmno mokre kolovoze. Vožnju treba prilagoditi većem broju vozila i promenljivom stanju kolovoza sa držanjem većeg odstojanjem između vozila kako bi vozači mogli da reaguju i izbegnu neočekivane opasnosti na putu koje donose loši vremenski uslovi.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši