Na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu iz zemlje i putnička vozila i autobusi čekaju 90 minuta. Na Kelebiji putnička vozila na izlazu čekaju dva sata, autobusi 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.

Gužve na granici Foto: AMSS Printscreen

AMSS poručuje da slaba kiša tokom prepodneva ponegde može uslovljavati mestimičmno mokre kolovoze. Vožnju treba prilagoditi većem broju vozila i promenljivom stanju kolovoza sa držanjem većeg odstojanjem između vozila kako bi vozači mogli da reaguju i izbegnu neočekivane opasnosti na putu koje donose loši vremenski uslovi.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Kurir.rs

