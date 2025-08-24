Slušaj vest

Ukoliko tragate za destinacijom koja spaja zlatne plaže Mediterana, egzotični duh Afrike i bogatu istoriju koja seže do doba Kartagine i Rimljana - Tunis je pravo mesto za vas. Ova prelepa zemlja na severu Afrike pruža sve ono što od letovanja očekujemo: sunce, more, pesak, povoljne cene i hotelski smeštaj visokog kvaliteta.

Foto: Promo

Tunis nije samo klasična morska destinacija – to je i prilika da istražite živopisne bazare, uživate u jedinstvenim ukusima arapske i mediteranske kuhinje, i prepustite se opuštanju u hamamu ili na nekoj od raskošnih plaža koje se protežu duž tuniške obale.

Foto: Promo

Na samom jugu poznatog Hamameta, u njegovom savremenom delu nazvanom Yasmine Hammamet, smešteno je jedno od najmodernijih turističkih naselja Tunisa. Dizajnirano po uzoru na evropske rivijere, ali s dozom orijentalnog šarma, Yasmine Hammamet nudi luksuzne hotele, marinu sa jahtama, uređene plaže i čitav niz restorana, kafića i prodavnica.

Ovo je mesto gde se spajaju komfor i egzotika – idealno za one koji žele da uživaju u moru, ali i da istražuju kulturu, običaje i srdačnost lokalnog stanovništva. Osim sunčanja i kupanja, ovde vas očekuju šetnje uz more, kupovina suvenira, izleti do Sahare, obilazak arheoloških lokaliteta i opuštanje u spa centrima.

Foto: Promo

Le Royal Hammamet 5* jedan je od najpoznatijih i najcenjenijih hotela u regiji. Smešten neposredno uz peščanu plažu u Yasmine Hammametu, hotel pruža savršen spoj elegancije, udobnosti i sadržaja za sve generacije.

Okružen uređenim vrtovima i šetalištima, Le Royal Hammamet 5* prostire se na impresivnih 80.000 m² i raspolaže sa ukupno 266 moderno opremljenih soba. Gosti mogu birati između standardnih, superior i porodičnih soba, koje nude pogled na vrt, bazen ili more. Sve smeštajne jedinice poseduju balkon, kupatilo, klima uređaj, TV, telefon, mini-bar, sef i fen za kosu. Dodatne usluge kao što su room service i korišćenje telefona dostupne su uz doplatu.

Foto: Promo

Le Royal Hammamet 5* poseduje privatnu peščanu plažu sa ležaljkama i suncobranima koji se koriste bez doplate. Peškiri za plažu dostupni su uz depozit.

Le Royal Hammamet 5* nudi uslugu All Inclusive, koja uključuje doručak, ručak i večeru u vidu bogatog samoposluživanja, sa velikim izborom jela u skladu sa hotelskim standardima. Glavni restoran Shehrazade svakodnevno poslužuje doručak od 07:00 do 10:00 i večeru od 18:30 do 21:30 u prijatnom ambijentu. Za ljubitelje specijaliteta tu su i dva a la carte restorana – Al Hambra, koji nudi internacionalnu kuhinju, i Capri, sa jelima italijanske gastronomije. Opuštanje uz omiljeno piće moguće je u barovima Al Waha i Al Khayam, kao i u elegantnoj kafeteriji, idealnoj za popodnevni predah.

Foto: Promo

Kada je reč o zabavi i rekreaciji, hotel nudi brojne sadržaje: dnevne i večernje animacije, otvorene i zatvoreni bazeni, teniski teren, stoni tenis, odbojku, košarku, fitness centar, kao i saunu i tursko kupatilo.

Za najmlađe goste tu su mini klub, dečiji bazen, igralište i svakodnevne animacije, dok je čuvanje dece dostupno uz doplatu.

Le Royal Hammamet 5* smešten je u prelepom letovalištu Yasmine Hammamet, savremenom turističkom centru na jugu Hamameta. Nalazi se na svega 10 kilometara od starog gradskog jezgra Hamameta, u neposrednoj blizini marinske zone i šetališta uz more. Od aerodroma u Tunisu udaljen je oko 75 km, dok je aerodrom u Monastiru na približno 100 km.

Le Royal Hammamet 5* je idealan izbor za porodice, parove i sve one koji žele da svoj letnji odmor provedu u okruženju potpunog komfora, u prepoznatljivoj tuniškoj atmosferi.

Foto: Promo

Turistička agencija 1 A Travel Green u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom u Monastiru), sa redovnim polaskom subotom.

Za online rezervacije putem 1 A Travel Green sajta, za paket aranžmane za Tursku, Egipat, Tunis i Siciliju, odobravamo popust u iznosu od 20 evra po odrasloj osobi.