Ležaljke prazne, konzumacija 60 evra, a Gorani ne daju na plažu: Srpkinja šokirana gestom ugostitelja u Grčkoj
Na popularnoj plaži Paliouri na Kasandri, bez prethodne rezervacije teško da ćete pronaći mesto. Za dve ležaljke obavezna je konzumacija od 60 evra, a čak i kada je plaža prazna pravila ostaju ista.
More prepuno algi dodatno kvari utisak. Slična situacija zabeležena je i u drugim bič barovima u okolini.
Ukoliko planirate da posetite Paliouru plažu na Kasandri pripremite se unapred jer bez rezervacije nema ulaska.
Vratili je sa plaže
- Ovo je Paliouru beach na Kasandri. Vratili su nas "sa vrata" jer nismo imali rezervaciju, a treba da se rezerviše dva dana unapred. Za dve ležaljke obavezna konzumacija je 60 evra. Zamolila sam da me puste da pogledam plažu i tad napravila ovaj snimak. Bilo je oko podneva, nigde nikoga na ležaljkama, a more puno algi - napisala je Gorana u Fejsbuk grupi "Grčka info".
Priložila je video-snimak i zaista se na snimku mogu videti prazne ležaljke.
- Isti scenario je bio u još dva naredna plažna bara. Hvala vam, ali znamo za bolje... - zaključila je ona.
Pravila oblačenja
Nedavno se na društvenim mrežama pojavila i informacija kako je na jednoj od najposećenijih plaža u Grčkoj, poznatoj kao Xenia beach, potrebna rezervacija pre posete, kao i strogo pravilo oblačenja.
- Ako planirate ove godine na Xenia beach, spremite se na setove od 20 do 60 evra, u zavisnosti od reda, obavezne rezervacije i, naravno, dress code, jer, mislim, normalno je da postoji pravilo oblačenja za plažu. Šta je sa mozgovima? - stoji u jednoj objavi na Fejsbuku.