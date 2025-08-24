Za ulazak na ovu plažu je potrebna rezervacija, a uslov je i konzumacija minimum 60 evra

Na popularnoj plaži Paliouri na Kasandri, bez prethodne rezervacije teško da ćete pronaći mesto. Za dve ležaljke obavezna je konzumacija od 60 evra, a čak i kada je plaža prazna pravila ostaju ista.

More prepuno algi dodatno kvari utisak. Slična situacija zabeležena je i u drugim bič barovima u okolini.

Ukoliko planirate da posetite Paliouru plažu na Kasandri pripremite se unapred jer bez rezervacije nema ulaska.

Sve ležaljke su bile prazne Foto: Prinstcreen Facebook/ Grčka info

Vratili je sa plaže

- Ovo je Paliouru beach na Kasandri. Vratili su nas "sa vrata" jer nismo imali rezervaciju, a treba da se rezerviše dva dana unapred. Za dve ležaljke obavezna konzumacija je 60 evra. Zamolila sam da me puste da pogledam plažu i tad napravila ovaj snimak. Bilo je oko podneva, nigde nikoga na ležaljkama, a more puno algi - napisala je Gorana u Fejsbuk grupi "Grčka info".

Potrebna rezervacija za ulazak na plažu u Grčkoj, a uslov je konzumacija u iznosu od 60 evra Foto: Prinstcreen Facebook/ Grčka info

Priložila je video-snimak i zaista se na snimku mogu videti prazne ležaljke.

- Isti scenario je bio u još dva naredna plažna bara. Hvala vam, ali znamo za bolje... - zaključila je ona.

Alge Foto: Prinstcreen Facebook/ Grčka info

Pravila oblačenja

Nedavno se na društvenim mrežama pojavila i informacija kako je na jednoj od najposećenijih plaža u Grčkoj, poznatoj kao Xenia beach, potrebna rezervacija pre posete, kao i strogo pravilo oblačenja.

- Ako planirate ove godine na Xenia beach, spremite se na setove od 20 do 60 evra, u zavisnosti od reda, obavezne rezervacije i, naravno, dress code, jer, mislim, normalno je da postoji pravilo oblačenja za plažu. Šta je sa mozgovima? - stoji u jednoj objavi na Fejsbuku.