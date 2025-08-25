Jelena se razočarala u smeštaj i prljavštinu

Zahvaljujući brzoj reakciji jednog Stefana i drugih turista iz Srbije i Grčke, pružena je neophodna pomoć Slobodanki koji se onesvestila u Grčkoj!

U Haniotiju je presinoć došlo do incidenta u kojem je Slobodanka izgubila svest. A brza reakcija i podrška drugih posetilaca plaže bili su od velikog značaja u ovom trenutku.

- Želim iz dubine duše i srca da se zahvalim ljudima, koji su bili uz mene juče uveče u Haniotiju kad sam izgubila svest - napisala je Slobodanka.

Njena poruka objavljena je u Fejsbuk grupi "Grčka info".

- Srbi, Grci... Ako se iko prepozna od njih ovde, želela bih da im se lično zahvalim! I od srca želim da vas Bog čuva i da puno zdravlja, ljubavi, i sreće u zivotu. Jedno ime znam, Stefan - dodala je ona.

Korisnici su pisali kako još uvek ima dobrih ljudi.

- Uverila sam se sinoć i jako mi je teško jer je došla hitna, što nisam mogla da im se još jednom zahvalim i zagrlim. A dok sam teško otvorala oči jesam se zahvaljivala, ali nije to to - objasnila je Slobodanka.

Kako je dodala u komentarima odveli su je u bolnicu na Kasandri, proverili sve što treba i pustili je.