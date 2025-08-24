Slušaj vest

- Ako je do Ministarstva prosvete - školska godina treba da počne svečano, normalno jer je naša ideja da se obrazovni proces potpuno vrati u školu bez primesa politike - rekao je ministar Dejan Vuk Stanković.

Prema njegovim rečima, prošla školska godina je "u najmanju ruka bila teška" i sada bi "želeo da se taj scenario izbegne".

Stanković je rekao i da zastupa stav da nema zarade bez rada, dodajući da je svaki nastavnik, profesor i saradnik na bilo kom nivou obrazovanja potpisao ugovor sa institucijom u kojoj radi.

- Ovo je tržišna ekonomija, ko ne želi da radi može uvek da da otkaz i da traži bolje radno mesto - ocenio je on i dodao da Ministarstvo može samo da apeluje u medijima, jer sem inspekcija nema drugh mehanizama da se obrazovni proces ne politizuje.

- Nastavni proces mora da teče nezavisno od toga kakav ko politički stav ima - rekao je Stanković.