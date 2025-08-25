Slušaj vest

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Na severu Vojvodine slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme.

Vetar slab, promenljiv u većini mesta, a umeren severni i severozapadni vetar duvaće sredinom dana i posle podne u Banatu, Braničevu, Homolju, Pomoravlju, kao i ponegde na planinama. Najniža temperatura od šest do 13, a najviša od 24 do 28.

U Beogradu pretežno sunčano vreme, uz slab i promenljiv vetar. Najniža temperatura od devet stepeni do 12, a najviša oko 26 stepeni.

Vreme narednih dana

U ponedelјak (25.08.) ujutro sveže, a tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije promenlјivo oblačno sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili plјuska uz mogućnost grmlјavine. Na severu Vojvodine slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, ali će se zadržati suvo. Vetar slab, promenlјiv u većini mesta, a umeren severni i severozapadni vetar duvaće sredinom dana i posle podne u Banatu, Braničevu, Homolјu, Pomoravlјu, kao i ponegde na planinama.

Najniža temperatura od 6 do 13, najviša od 24 do 28.

U utorak i sredu (26 - 27.08.) pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost. Jutra će i dalјe biti sveža, a dnevne temperature u postepenom porastu na vrednosti oko i malo iznad 30.

U četvrtak i petak (28 - 29.08.) sunčano i osetno toplije - u košavskom području počeće da duva umeren i jak južni i jugoistočni vetar, u petak u Banatu i donjem Podunavlјu sa najjačim (olujnim) udarima, a dnevne temperature će u četvrtak najpre dostići 35, a u petak se i približiti vrednosti od 40.

Košava će oslabiti za dane vikenda (30 - 31.08.) uz umereno naoblačenje sa severozapada, gde se najpre očekuje postepeni pad temperature. Kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom biće retka (izolovana) pojava.

Biometeorološka prognoza: Usled očekivane biometeorološke situacije, izvesne tegobe mogu imati osobe sa srčanim obolјenjima i astmatičari. Nesanica, glavobolјa i bolovi u zglobovima su moguće meteoropatske reakcije.

Foto: RHMZ Printscreen

Hidrološko upozorenje

Na celom toku Save, na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Mlavi, na Peku, na Crnom i Belom Timoku, na Velikoj Moravi, kao i na Zapadnoj i Južnoj Moravi sa pritokama proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).