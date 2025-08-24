Slušaj vest

Prijepolje – Kako život ume da bude surov još od malih nogu na svojim nejakim leđima osetilo je troje mališana iz porodice Bjelag iz prijepoljskog naselja Vinicka. Pre godinu ipo dana ostali su bez oca, a pre deset dana izgubili su i majku koja je im je bila sve na svetu. Najstariji Šućrija Bjelag, koji ima 19 godina, istakao je da mu je najpotrebniji posao kako bi mogao da izdržava i školuje svoje dve sestre, uzrasta 13 i 15 godina.

– Pre desetak dana ostao sam bez majke, a pre godinu i po dana i bez oca. Sad mi je neophodno da nađem posao da mogu da pomognem sebi i sestrama. One idu u školu, a ja sam punoletan i želeo bih da preuzmem odgovornost za njih. Ne želim da nas razdvoje, želim da ostanemo na našem ognjištu koje su nam roditelji skućili iako uslovi nisu neki. Ali, ako ja budem radio polako ćemo to sve srediti. Vodu nemamo, od komšije je donosimo u kanatama, ali mi smo na sve to navikli, rekao je Šućrija za RINU.

Najveća podrška i oslonac nakon smrti oba roditelja im je stric Miralem, ali u njihov dom stigla je i pomoć od predstavnika Lokalne samouprave, Centra za socijalni rad i dobrotvora iz porodice Panić.

1/4 Vidi galeriju Potresna priča troje mališana iz Prijepolja Foto: RINA

– Evo, vidite sami u kakvoj situaciji se deca nalaze. Teško je mnogo, ostali su bez oba roditelja, ja se trudim da im pomognem, ali nije izostala ni pomoć dobrih ljudi. Niko od porodice nije išao prvi da traži pomoć, ljudi su sami došli da obiđu decu. Nadležni su videli u kakvim uslovima žive i nadam se da će izaći u susret, posebno da se najstarijem bratu obezbedi posao. To bi bilo olakšanje i porodici i institucijama, rekao je kroz suze stric Miralem.

Dobrotvori, porodica Panić, poreklom iz Prijepolja a nastanjeni u Berlinu, odmah su reagovali kada su čuli za tragediju.

– Naša komšinica nam je javila za ovaj slučaj i moj muž i ja smo odmah došli. Želimo da pomognemo koliko možemo, da deca imaju stabilno detinjstvo i mogućnost da se školuju, kazala je Koviljka Panić.

Centar za socijalni rad radi na postupku stavljanja dve devojčice pod starateljstvo, a kako kažu, podrška porodici neće izostati. Kako kažu, biće uključeni sve dok bude potrebno, i kroz novčanu, psihološku i svaku drugu pomoć koju mogu da obezbede.

Ipak, svi se nadaju da će mališani ostati zajedno pod roditeljskim krovom i da ih neće razdvojiti. Predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić naglasio je takođe da je ključno da deca ostanu zajedno i na svom ognjištu.

– Najbitnije je da brat i sestre ostanu u svom domu. Već smo dogovorili određene mere i opština će im pomoći koliko god može. Cilj je da porodica opstane i da deca imaju stabilne uslove – izjavio je Popadić.

Ovo je trenutak da pokažemo humanost i da ovim mladim ljudima poručimo – nisu sami. Svako ko može i želi da pomogne mališanima može da kontaktira pordicu.