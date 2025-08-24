Slušaj vest

Kraj je avgusta i taman smo sa ovih zahlađenjem pomislili da je kraj i paklenim vrućinama, ali nam stiže najnovija prognoza i nema ko nije iznenađen. U petak, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), lokalno se očekuje temperatura od čak 40 stepeni Celzijusovih! A pre toga u nekim delovima Srbije građani će se smrzavati jer će minimalna temperatura sutra ujutru biti svega 6 stepeni!

Najviša dnevna temperatura danas je bila od 22 do 26 stepeni, a tokom noći pred nama na jugozapadu i jugoistoku Srbije očekuje se lokalni razvoj oblačnosti, kiša i kratkotrajni plјuskovi sa grmlјavinom, najavljuje RHMZ.

Sutra minimalna jutarnja samo 6 stepeni!

Na to će se nadovezati veoma hladno jutro ovog ponedeljka - minimalna temperatura od svega 6 stepeni!

"U ponedelјak, 25. avgusta, jutro će sveže, dok će tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni", navodi se u prognozi RHMZ.

Kako navode dalje, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije danas će biti promenlјivo oblačno sa ređom pojavom kratkotrajne kiše ili plјuska uz mogućnost grmlјavine.

"Na severu Vojvodine slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, ali će se zadržati suvo. Vetar slab, promenlјiv u većini mesta, a umeren severni i severozapadni vetar duvaće sredinom dana i posle podne u Banatu, Braničevu, Homolјu, Pomoravlјu, kao i ponegde na planinama", navodi se u prognozi RHMZ.

U utorak i sredu blagi porast temperature, ali ujutru i dalje sveže

U utorak i sredu (26. i 27. avgusta) biće pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost.

Jutra će i dalјe biti sveža, a dnevne temperature u postepenom porastu na vrednosti oko i malo iznad 30 stepeni.

U četvrtak do 35 stepeni, a u petak - 40!

U četvrtak i petak (28 - 29.08.) sunčano i osetno toplije - u košavskom području počeće da duva umeren i jak južni i jugoistočni vetar, u petak u Banatu i donjem Podunavlјu sa najjačim (olujnim) udarima, a dnevne temperature će u četvrtak najpre dostići 35 stepeni, a u petak se i približiti vrednosti od 40 stepeni Celzijusa.

Košava će oslabiti za dane vikenda (30 i 31. avgusta) uz umereno naoblačenje sa severozapada, gde se najpre očekuje postepeni pad temperature.

Kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom biće retka (izolovana) pojava, prognoziraju u RHMZ.

Sutra upaljen žuti meteoalarm za 3 dela Srbije

RHMZ je za sutra upalio žuti meteoalarm za tri dela Srbije:

Jugoistočnu Srbiju

Jugozapadnu Srbiju

Kosovo i Metohiju

Petodnevna prognoza za četiri najveća grada u Srbiji

Biometeorološka prognoza za Srbiju za sutra

Usled očekivane biometeorološke situacije, izvesne tegobe mogu imati osobe sa srčanim obolјenjima i astmatičari. Nesanica, glavobolјa i bolovi u zglobovima su moguće meteoropatske reakcije. U saobraćaju je potrebno povećanje pažnje, navodi se na sajtu RHMZ.

Čubrilo najavljuje toplu košavu

I meteorolog-amater Marko Čubrilo narednih dana najavljuje suvo vreme uz vrlo sveže noći i lagani porast dnevnih maksimuma tako da bi od srede temperature vazduha bile oko, a zatim i iznad proseka. Krajem nedelje sledi letnja vrućina, ali će uz subotu biti nestabilno uz manje osveženje. Osetnije osveženje je, dodaje Čubrilo, i dalje moguće oko 03. septembra.

"Posle još jednog prolaznog naoblačenja narednih dana biće uglavnom vedro i suvo. Samo bi na krajnjem jugu regiona bila moguća pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Noći će biti vrlo sveže i ponegde van gradskih celina bi se minimumi uz vedru noć mogli spustiti ispod +6 stepeni Celzijusa, ali bi najčešće bili od +7 do +17 stepeni Celzijusa. Maksimumi u laganom porastu i u sredu bi se kretali od +24 do +31 stepen Celzijusa", navodi Čubrilo na svom Fejsbuk nalogu.

U drugom delu nedelje, prognozira, biće još toplije jer će ka nama sa juga strujati subtropska vazdušna nama te će se maksimumi u petak kretati od +28 do +37 stepeni Celzijusa.

"Duž Jadrana jugo, a na kopnu južni vetar i topla košava. Već u petak bi nad krajnjim zapadom regiona, duž severnog i srednjeg Jadrana bili mogući lokalni pljuskovi dok bi u subotu nad većim delom regiona bilo nestabilno i malo svežije uz maksimume od +25 do +31 stepena Celzijusa. Zatim dan-dva suvo i toplo, dok je oko 03. septembra moguće jače pogoršanje vremena i osetnije osveženje.

Narednih dana vrlo sveže noći ali preko dana polako toplije, a povratak letnjih temperatura se očekuje od srede, zaključuje Čubrilo, meteorolog-amater.