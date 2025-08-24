Slušaj vest

Kad su se putnici na stanici u Zemunu ukrcali u četvrtak uveče zajedno sa automobilima na međunarodni voz za Bar, nisu ni slutili da će njihovo letovanje početi na železničkoj stanici u Podgorici. Voz je zbog obustave rada otpravnika vozova i dispečera, u petak ujutru zaustavljen, a vlasnici 18 automobila i jednog motora, tek su danas dobili svoja vozila.

"Nikd više neću da idem vozom"

"Treći dan samo na asfaltu, ni tamo ni ovamo, vozamo se od destinacije do destinacije, čekamo, razgovaramo. Ovo mi je prvi put da sam uzeo kola na voz. Došao sam iz Švedske za Beograd i da ne bih vozio dalje... verovatno se više neću usuditi da idem vozom. Ovo je već treći dan, nisam nigde", priča Dragiša iz Beograda.

"Juče sam uzela stvari i onda su javili da ćemo danas moći da uzmemo auto. Izabrala sam auto voz kao lakšu varijantu. Sama sam s troje dece. To je bila lakoća, što se kaže, međutim ovo je treći dan i jako je neprijatno", kaže Jelena, Dragišina sugrađanka.

Prespavao sa ženom i ćerkom na klupi

Borko iz Novog Sada, osim što dva dana nije mogao da dobije stvari i novčanik, koji su mu ostali u automobilu, zbog čega je sasuprugom i ćerkom u petak uveče prespavao na klupi u Baru, ne može ni do potvrde da mu je automobil bio dva dana na vozu.

"Na pet mesta sam se obratio, od šefa, preko ne znam koga, preusmeravaju me na druge ljude. Niko mi ne daje taj najobičniji papir, da ne pričamo o neprijatnostima koje smo imali i doživeli", kaže on.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Zbog obustave rada blokirano i otpremanje robe

Zbog obustave rada 85 zaposlenih u Železničkoj infrastrukturi Crne Gore, koji traže veće plate, blokirano je i otpremanje robe. Iz kompanije Montekargo kažu da trpe štetu koja ugrožava ne samo železnički nego i privredni sistem Crne Gore i regiona.

Pozivaju otpravnike i dispečere da hitno omoguće saobraćaj, a da pitanje zarada reše sa reprezentativnim sindikatima, u skladu sa zakonom.

"Zbog kašnjenja u isporuci robe doći će i do kašnjenja brodova, što će dovesti do milionske štete, a osim toga i do mogućnosti da naši komitenti svoje ugovorene poslove preusmere na druge pravce. Na putu je i brod utovaren sa 65.000 tona uglja za Elektroprivredu Srbije – posao koji se prvi put usmerava preko Luke Bar i Montekarga za Srbiju. Takođe, u Luci Bar je brod sa 11.000 tona uglja za našeg komitenta iz Smedereva, koji ne može da se otpremi zbog nastale situacije", saopštili su iz Montekarga.

Da promene situacije nema, potvrdili su danas iz menadžmenta preduzeća kao i zaposleni koji su obustavili rad. Zanimljivo je da iz menadžmenta, umesto bilo kakve reakcije, za sutra najavljuju obraćanje sindikata ŽICG, kome ne pripadaju otpravnici vozova i dispečeri. A iz Vlade, koja je većinski vlasnik kompanije, i dalje ćute.