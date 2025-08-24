Slušaj vest

Gubitak novčanika tokom putovanja može da izazove stres i nervozu, ali upravo takve nemile situacije ponekad otkrivaju najlepše ljudske vrednosti. Upravo tako nešto dokazao je i vlasnik benzinske pumpe kod Kumanova.

Naime, pre nekoliko dana, jedan mladić iz Srbije je na benzinskoj pumpi kod Kumanova izgubio novčanik, pa se priča ubrzo proširila mrežama nakon što je njegov otac problem podelio na grupi "Grčka info". 

Zahvaljujući brzoj i pažljivoj reakciji vlasnika pumpe, novčanik sa novcem i karticama vraćen je tokom sledeće ture putnika za Zakintos.

- Vlasnik pumpe ga je pronašao putem Instagrama, ovim putem želim da mu uputim ogromnu zahvalnost.

Često smo svedoci ovakvih situacija gde ljudi izgube novac ili lične stvari tokom letovanja, pa je ovakva reakcija i gest posebne vrednosti i primer za sve.

Ne propustiteDruštvoNašao novčanik s 15.000 evra pa uradio nešto što niko nije očekivao: Svi bruje o potezu ovog čoveka
Novčanice od 50 evra u novčaniku
NovčanikAVIO-KARTA I HOTEL S DORUČKOM NA KUBI 8 DANA ZA 700 EVRA! Nude hit putovanja koja ne prazne novčanik
collage copy.jpg
NovčanikDA LI I VI PRVO STAVITE NOVČANICU OD 2000 DINARA, PA 1000, PA 500? Šta znači ako slažete apoene od veće vrednosi ka manjoj
shutterstock-1469637230.jpg
SrbijaNENAD NA KLUPI NAŠAO NOVČANIK PUN PARA Odlučio da ga vrati, ali je tada usledilo nešto NEVEROVATNO! Sačekao par sati, pa priznao: "Opet bih uradio isto"
shutterstock-630865304.jpg