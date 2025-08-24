SRBIN KRENUO U GRČKU NA MORE, A ONDA SE NA PUMPI DESILA NEOČEKIVANA SCENA! Zbog ovoga je vlasnik odlučio da ga nađe i kontaktira: "Želim nešto da mu poručim"
Gubitak novčanika tokom putovanja može da izazove stres i nervozu, ali upravo takve nemile situacije ponekad otkrivaju najlepše ljudske vrednosti. Upravo tako nešto dokazao je i vlasnik benzinske pumpe kod Kumanova.
Naime, pre nekoliko dana, jedan mladić iz Srbije je na benzinskoj pumpi kod Kumanova izgubio novčanik, pa se priča ubrzo proširila mrežama nakon što je njegov otac problem podelio na grupi "Grčka info".
Zahvaljujući brzoj i pažljivoj reakciji vlasnika pumpe, novčanik sa novcem i karticama vraćen je tokom sledeće ture putnika za Zakintos.
- Vlasnik pumpe ga je pronašao putem Instagrama, ovim putem želim da mu uputim ogromnu zahvalnost.
Često smo svedoci ovakvih situacija gde ljudi izgube novac ili lične stvari tokom letovanja, pa je ovakva reakcija i gest posebne vrednosti i primer za sve.