Posle 12 manjih, da li Srbiji preti mega zemljotres? U poslednjih 100 godina bilo je svega 10 ovakvih: Sada imamo pauzu 15 godina i to plaši seizmologe!
Od početka maja meseca, tlo naše zemlje pogodilo je čak 12 slabijih zemljotresa, a ono što zanima sve jeste, da li nam preti mega zemljotres kako najavljuju seizmoilozi.
Više o ovoj temi, u prilogu jutarnjeg programa Kurir televizije, pričao je Ivan Ristić.
- Naš mega zemljotres je standardni zemljotres negde u svetu, to nisu neke preterane magnitude, već između pet i šest Rihtera. Za naše područje to jeste mega zemljotres i takav može da nanese veću štetu. U proteklih 100 godina imali smo oko deset tih mega zemljotresa. Najtrusnije planine su Kopaonik i Rudnik. Proračunato je da na svakih 10-15 godina imamo ovakav zemljotres, a mi imamo pauzu gotovo 15 godina - započeo je Ristić, pa je odgonetnuo zašto se kod nas javlja strah od ovakvih potresa:
- Jer se svuda u svetu dešavaju zemljotresi, pa je i kod nas strah od istih. Međutim, mi za sada imamo samo promenu klime, a po mom mišljenju sve je to povezano, ta geotermalna energija dovodi do više zemljotresa i vulkana, ali i promene klime. Zato se i seizmolozi kod nas plaše, taj mega zemljotres nismo videli 15 godina kod nas, a nadam se da ćemo i dalje ostati bez toga. Statistički, period najpovoljniji za zemljotrese je upravo jesen.
