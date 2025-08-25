Slušaj vest

Savetuje se oprez na deonicama gde se izvode radovi i poštovanje izmene saobraćaja. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, ali ih ima na graničnim prelazima za putnička vozila.

Na prelazu Batrovci, na izlazu iz zemlje, putnička vozila čekaju četiri sata, na Kelebiji sat vremena i na prelazu Preševo oko 30 minuta.

Gužve na granici Foto: AMSS kamere printscreen

Teretna vozila na prelazu Šid na izlazu iz zemlje čekaju tri, a na Batrovcima dva sata, dodao je AMSS.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoJUTRO SVEŽE, DAN TOPAO, BEZ PAKLENE VRUĆINE! Ali neće tako zadugo: Sve kreće sa košavom, a već u petak novi tropski udar od 40 stepeni
vrućina vremenska prognoza.jpg
DruštvoDANAS SU SVETI MUČENICI ANIKITA I FOTIJE: Da bi vam sve krenulo nabolje treba ispoštovati jedan običaj
shutterstock-694770805.jpg
DruštvoPosle 12 manjih, da li Srbiji preti mega zemljotres? U poslednjih 100 godina bilo je svega 10 ovakvih: Sada imamo pauzu 15 godina i to plaši seizmologe!
Ivan Ristić
Društvo"Pet sati sam ribala ovo, umesto da odmaram!" Ana doživela šok kad je sa mužem i dvoje dece stigla u Grčku
Očajna žena u Grčkoj