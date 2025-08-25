Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je velike izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju kako bi građani bili bolje zaštićeni, a porodice bezbednije. Prema novim merama, nijedna jedina nekretnina do 60 kvadrata neće moći da se oduzme, ukoliko u njoj vlasnik živi najmanje pet godina i ako sud potvrdi da je to jedini dom.

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Vučić Foto: Printskrin RTS

Vučić je naglasio da se ovim potezom uvodi socijalna sigurnost i štiti dostojanstvo građana: “Ne želimo da deca prolaze kroz pakao izbacivanja iz svojih domova. Na nama je da zaštitimo porodice i obezbedimo minimalne uslove za život.”

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su detaljnije približili građanina funkciju ove mere bili su Predrag Savić, advokat i Vujadin Masnikosa, zamenik predsednika Komore javnih izvršitelja.

Savić je ocenio meru koja navodi da se ne mogu oduzimati stanovi, a koje je predsednik Vučić najavio:

- Sa socijalnog aspekta ova mera ima opravdanje, a sa pravnog aspekta nalazimo se na veoma klizavom terenu. Zbog komunalnih dugova ne mogu se prodavati stanovi, nesrazmerno je da zbog duga od 10.000 evra moraš da prodaš stan. Sa te tačke gledišta, pravno je potpuno opravdano napraviti dopune i izmene ovog zakona. Međutim, ta odredba mora hirurški precizno da se napiše kako ne bi bilo zloupotreba i situacija koje bi izazvale pravnu nesigurnost. Zamislite da ovim masovnim ubicama, kada treba da plate naknadu porodicama ili ranjenima, pa ne mogu da prodaju stan jer je do 60 kvadrata i da lice tu živi duže od pet godina. Zamislite ja zapalim nekome kuću i na sudu dokažem da je moja kuća meni jedina - smatra Savić.

"U IZMENI ZAKONA O IZVRŠITELJIMA MORA SE BITI HIRURŠKI PRECIZAN" Izvor: Kurir televizija

Masnikosa je komentarisao za Kurir televiziju najavu predsednika Vučića koja se tiče oduzimanja nekretnina:

- Komora javnih izvršitelja Republike Srbije od prvog trenutka podržava pravo na dom kao jednu od osnovnih ljudskih prava. Zaista je dobar ovaj predlog, ali sa strane pravnika, ovde ima tri uslova, odnosno radi se o tome da dužnik ima više od pet godina prijave na toj adresi, te da je kuća do 60 kvadrata i da je to jedini dom. Ta tri uslova u praksi najviše znače da će biti zaštićeni građani od prevara investitora.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

ŠTA ZNAČI ZAKON O PRIVATNIM FAKULTETIMA KOJE JE NAJAVIO PREDSEDNIK: