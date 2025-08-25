Slušaj vest

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se juče, u svom kabinetu u Gradskoj kući, sa generalnim sekretarom Fudbalskog saveza Srbije (FSS), Brankom Radujkom, i predsednikom Fudbalskog saveza Vojvodine (FSV), Draganom Simovićem. Tema susreta bila je prihvatanje Pisma o namerama koje je FSV uputio Gradu Subotica i FSS za izgradnju Sportskog centra Fudbalskog saveza Vojvodine, vojvođanske „Kuće fudbala”, na teritoriji grada Subotice, na Segedinskom putu. Plan je da FSS i Grad Subotica zajedničkim snagama izgrade ovaj centar.

Gradonačelnik Bakić je, tim povodom, izjavio da je Pismo o namerama upućeno od strane FSV rezultat analize na terenu svih prednosti i mana određenih teritorija u AP Vojvodini i da je zajednički zaključak svih, na osnovu brojnih parametara, da je grad Subotica idealno mesto za izgradnju vojvođanske „Kuće fudbala“, što bi, kako je rekao, dalo jedan ogroman dodatni značaj za razvoj sporta na severu naše države Srbije.

„Ono što Subotici daje prednost je, između ostalog, povoljan geografski položaj, blizina Evropske unije, oslonjenost na Koridor 10 i turistički potencijali Palića koji spada među šest destinacija koje u Republici Srbiji imaju status turističkog mesta prve kategorije, a uskoro će biti otvorena brza pruga Beograd - Novi Sad - Subotica, nešto što će imati značaj kojeg ni sami nismo svesni“, istakao je Bakić.

Naveo je da bi ovaj sportski centrar, prema planu, trebalo da se sastoji od četiri fudbalska terena sa veštačkom i prirodnom podlogom, potrebnim prostorijama, svlačionicama i tribinom za oko 1.000 gledalaca, kao i svim ostalim infrastrukturnim uslovima koje zahteva pravilan rad sa mlađim kategorijama.

„Moja želja, kao prvog čoveka ovoga grada, jeste da što više reprezentacija Srbije igra u Subotici, u svim sportovima, a naročito u fudbalu, kao što je to svojevremeno i bilo. I da sve neke lepe stvari vratimo u našu prelepu Suboticu. Ono što sam rekao i na našem sastanku, to je da smo svi ozbiljno shvatili ovaj zadatak i da smo se svi dali na posao. Daćemo sve od sebe da ovo, ne daj Bože, ne ostane samo slovo na papiru, nego da i na terenu to realizujemo. I da se, kasnije, time i ponosimo“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

On je podsetio da je u Subotici trenutno u toku 9. Međunarodni dečji fudbalski festival „Trofej grada Subotice“ i da ovogodišnje izdanje turnira okuplja učesnike iz šest zemalja koji se takmiče u više uzrasnih kategorija, od U7 do U13.

„To su ti događaji koji bi trebalo da krase ovaj grad. To su naša deca, treba da imaju uslove za zdrav život i da se razvijaju. Zato je na nama zadatak da im to i priuštimo“, poručio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Foto: Grad Subotica

Predsednik FSV Dragan Simović je, između ostalog, kazao da smatra kako je velika stvar i za FSS – koji otvara još jedan fudbalski centar, nakon Stare Pazove i centra u Niškoj Banji koji se izgrađuje – i za FSV, koji će dobiti svoj dom, i za Grad Suboticu, kao i za Severnobački upravni okrug i ceo sever Srbije, dobijanje jedne nove fudbalske destinaciju sa velikim kapacitetima.

„Mislim da je ovde dobra sinergija između sporta, privrede i turizma. Podsetiću vas da je samo pre dvadesetak godina Subotica bila domaćin fudbalskoj reprezentaciji Srbije koja se, na palićkim terenima, pripremala za Svetsko prvenstvo. Nadamo se da će se to ponoviti u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti, tako da verujem da nas ovde, na severu Srbije, očekuju lepe stvari“, istakao je Simović.

Generalni sekretar FSS Branko Radujko je rekao da nema dobrog i vrhunskog sporta bez dobre i kvalitetne infrastrukture koja u ovom slučaju podrazumeva, pre svega, kvalitetne terene na kojima deca mogu da se bave sportom, a onda da se na tim istim terenima stvaraju profesionalci i buduće velike zvezde.

„Mi u FSS razmišljamo i o ravnomernom razvoju fudbalske infrastrukture širom Srbije, jer širom naše zemlje rastu talenti i deca imaju potrebu da vode zdrav i sportski život. Razvijaju se klubovi, potrebna je infrastruktura. Mi smo zemlja koja će 2027. godine biti domaćin Evropskog prvenstva za igrače do 21. godine. Imaćemo priliku da do tog prvenstva ubrzamo rad na razvoju infrastrukture i verujem da će do tada biti završen i sportski centar u Niškoj Banji, i ovaj između Subotice i Palića. Raduje me posvećen pristup i efikasnost u ovim prvim razgovorima i od strane Gradske uprave, i od strane FSV. Fudbalski savez Srbije će dati sve od sebe da ovo bude jedan uspešan projekat. Verujemo da će i ovaj sportski centar biti važna adresa za pripreme naših mlađih selekcija, kao i klubova i Srbije i regiona, ali da će doprineti i sportskom turizmu“, naglasio je Radujko.

Na kraju obraćanja medijima, Dragan Simović je gradonačelniku Stevanu Bakiću uručio ilustrovanu monografiju „Prisajedinjenje Vojvodine Srbiji 1918.“ čiji je autor Drago Njegovan, a izdavači Muzej Vojvodine i „Školska knjiga NS“, iz Novog Sada.

Nakon sastanka u Gradskoj kući – kojem su prisustvovali i potpredsednik FSV Goran Drača, generalni sekretar FSV Dragomir Tanović i sekretar Fudbalskog saveza Subotice Dejan Vuković – gradonačelnik Stevan Bakić, generalni sekretar FSS Branko Radujko i predsednik FSV Dragan Simović obišli su, na Paliću, međunarodni dečji fudbalski festival „Trofej grada Subotice“, u organizaciji Fudbalskog kluba Spartak Ždrepčeva krv, koji je okupio učesnike iz šest zemalja – Slovenije, Mađarske, Crne Gore, Austrije, Severne Makedonije i Srbije.

