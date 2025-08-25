Međutim, u Čačku, sedištu okruga, već mesecima se petkom na stočnoj pijaci ne pojavljuju ni prodavci, a ni kupci. Situacija je slična u svim okolnim opštinama.

- Narod se otuđio od ove pijace, prodaje se vrše od kuće, a ni kupci ne dolaze, već idu direktno kod proizvođača. Na koritu kada se prodaje prase ono je teže jer je neposredno nahranjeno, to jede po ceo dan, ali kada se transportuje do pijace ono izgubi na težini. Uz to, nemate ti rashode u vidu goriva ili ulaza na pijacu - rekao je pred kamerama Kurira Saša Marković, prodavac žitarica iz Knića.