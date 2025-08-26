Milica uživala u čarobnom letu u Kapadokiji pa otkrila kako to zapravo izgleda: Morate da se probudite u 4 ujutru, a evo koliko let traje
Mnogi maštaju o tome da uživaju u čarobnom letu balonom u Kapadokiji, a Milica je nedavno ostvarila ovu želju.
Svoje iskustvo podelila je na Tiktoku, gde je objasnila kako zapravo izgleda let balonom u Kapadokiji.
- Svi smo videli slike, ali kako zapravo izgleda let balonom u Kapadokiji? Celo ovo iskustvo počinje u zoru dok su vetrovi najmirniji i moraćete da se probudite već u 4 ujutru. Kombi vas vozi na polje gde se balon polako naduvava i atmosfera je već tada nestvarna. Potom sledi ulazak u korpu i pilot vam daje instrukcije za let - ispričala je Milica.
Dodala je da je zanimljivo to što balon nema motor, već ga pokreće samo plamen.
- Kada pilot pusti plamen, balon se penje, a kada prestane, spušta se i vetar je taj koji određuje pravac, a sam let traje oko sat vremena i najčešće se leti na visini od 500 do 800 metara. Na samom kraju dolazi sletanje, gde tim sa zemlje preuzima kontrolu i pomaže da korpa bezbedno dotakne tlo - navela je ona.
Otkrila je da nakon toga sledi tradicionalna proslava uz šampanjac i sertifikat da ste leteli.
- Ovo je zaista predivna uspomena na jedno od najlepših iskustava na svetu - zakljućila je.