Prevare putem društvenih mreža nisu novitet, ali se uvek postavlja pitanje šta raditi ukoliko nas neko ucenjuje. Jedan Beograđanin, doživeo je neprijatnost i otuđena mu je veća količina novca zbog aplikacije "mini čet", gde ga je nakon korišćenja kriminalac iz Azije ucenjivao pornografskim snimcima, koje je napravila veštačka inteligencija.

Pored toga, njemu je i hakovan Instagram profil. Kako se zaštititi na mrežama, i reagovati ukoliko se nađemo u ovoj situaciju, za Kurir televiziju odgonetnuo je Ratomir Antonović, stručnjak za bezbednost.

Kome prvo da se javimo?

- Uvek je najbolji savet da se slučaj prijavi policiji, odnosno sektoru za visokotehnološki kriminal, to je jedini put koji nas vodi u zaštitu od daljih uznemiravanja. Hakeri postaju sve agresivniji i sposobniji, pogotovo jer im veštačka inteligencija pomaže da naprave nešto što zapravo nije stvarno. Običan čovek jeste u problemu i nalazi se u riziku da bude pokrade, iskorišćen ili zloupotrebljen.

Da li je kupovina karticom preko interneta sigurna?

- Kada god ostavimo podatke o našem bankovnom računu u velikom smo riziku. Mi ne znamo gde će ti podaci da završe i da li će biti meta nekog hakovanja ili neovlašćenog preuzimanja. Naravno, nije svaka kupovina ovog tipa rizična, ali potencijalno ostavlja mogućnost zloupotreba. Moj savet je, kada god je to moguće, izbeći takav vid plaćanja, odnosno kada niste skroz sigurni u pouzdanost tog od koga kupujete.

