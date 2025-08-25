Slušaj vest

Prevare putem društvenih mreža nisu novitet, ali se uvek postavlja pitanje šta raditi ukoliko nas neko ucenjuje. Jedan Beograđanin, doživeo je neprijatnost i otuđena mu je veća količina novca zbog aplikacije "mini čet", gde ga je nakon korišćenja kriminalac iz Azije ucenjivao pornografskim snimcima, koje je napravila veštačka inteligencija.

Pored toga, njemu je i hakovan Instagram profil. Kako se zaštititi na mrežama, i reagovati ukoliko se nađemo u ovoj situaciju, za Kurir televiziju odgonetnuo je Ratomir Antonović, stručnjak za bezbednost.

Screenshot 2025-08-25 103550.jpg
Foto: Kurir Televizija

Kome prvo da se javimo?

- Uvek je najbolji savet da se slučaj prijavi policiji, odnosno sektoru za visokotehnološki kriminal, to je jedini put koji nas vodi u zaštitu od daljih uznemiravanja. Hakeri postaju sve agresivniji i sposobniji, pogotovo jer im veštačka inteligencija pomaže da naprave nešto što zapravo nije stvarno. Običan čovek jeste u problemu i nalazi se u riziku da bude pokrade, iskorišćen ili zloupotrebljen.

Da li je kupovina karticom preko interneta sigurna?

Kako se zaštititi od onlajn pevara? Izvor: Kurir televizija

- Kada god ostavimo podatke o našem bankovnom računu u velikom smo riziku. Mi ne znamo gde će ti podaci da završe i da li će biti meta nekog hakovanja ili neovlašćenog preuzimanja. Naravno, nije svaka kupovina ovog tipa rizična, ali potencijalno ostavlja mogućnost zloupotreba. Moj savet je, kada god je to moguće, izbeći takav vid plaćanja, odnosno kada niste skroz sigurni u pouzdanost tog od koga kupujete.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Ne propustiteNovčanikOBEĆAJU APARTMAN PORED MORA ZA 50€, PA VAM UNIŠTE LETOVANJE: Srbi sve više nasedaju na OPASNE PREVARE, obratite pažnju! Detaljni saveti kako da se ZAŠTITITE
Ljudi na plaži
DruštvoKako da prepoznate AI prevaru: Ne nasedajte na lažni glas voljene osobe - ovih 5 koraka otkriva vaštačku inteligenciju!
shutterstock_1784436857 copy.jpg
DruštvoGodinama nudila pomoć penzionerima, pa im krala sve redom iz kuće! Najstariji građani češće na meti prevaranata, a da toga nisu ni svesni: Evo kako se zaštititi
penzioneri-6.jpg
DruštvoKako funkcioniše Temu i da li su niske cene zaista bezbedne za potrošače u Srbiji?
shutterstock_2538548745.jpg

KAKO PREPOZNATI ONLINE PREVARU:

Internet prevare: Kako se zaštititi i kako ih prepoznati? Izvor: Kurir televizija