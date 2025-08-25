Slušaj vest

U svetu gde svako juri za najnovijim “supernamirnicama”, žitarice su tihi, ali verni klasik – tu su oduvek, bez pompe i filtera. Kolač sa ovsenim pahuljicama da nas zasladi zimi, kukuruzne kokice za nezaboravne filmske večeri, miris svežeg hleba od raži idealan za nedeljni porodični doručak…Sve ove žitarice su hrskavi podsetnik da ukusno ne mora biti komplikovano. Dok se trendovi smenjuju brže nego što stig¬nemo da ispraznimo frižider, žitarice ostaju konstanta koja nas vraća osnovama – zdravlju, energiji i ukusu.

Žitarice su jedna od najstarijih namirnica koje čovek koristi – od prvih useva pšenice i ječma u Mesopotamiji, do današnjih modernih integralnih mešavina na policama supermarketa. One su baza mnogih kuhinja, i ne samo da pružaju energiju, već i donose obilje vlakana, minerala i vitamina B kompleksa.

Zašto su važne?

Vlakna iz integralnih žitarica pomažu varenju i održavaju sitost duže vreme, dok složeni ugljeni hidrati obezbeđuju stabilnu energiju tokom dana. Magnezijum iz ovsa podržava rad mišića, gvožđe iz amaranta doprinosi transportu kiseonika u telu, a cink iz heljde jača imunitet.

Za razliku od prerađenih žitarica, proizvodi od celog zrna zadržavaju sve delove zrna – mekinje, klicu i endosperm – i upravo tu leži njihova nutritivna snaga. Više vlakana znači bolju probavu, stabilniji nivo šećera u krvi i duži osećaj sitosti. Naučna istraživanja pokazuju da redovna konzumacija celog zrna može pomoći u prevenciji dijabetesa tipa 2, smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti i održavanju zdrave telesne težine.

Drugim rečima – mali izbor na tanjiru, veliki dobitak za zdravlje, ali i planetu.

Zašto su bolje za planetu

Naše prehrambene navike direktno utiču na potrošnju resursa i emisiju gasova sa efektom staklene bašte. Da li ste znali da proizvodnja hrane životinjskog porekla troši 80% poljoprivrednog zemljišta i odgovorna je za 38% emisije gasova staklene bašte iz prehrambenog sektora? Dok, nasuprot tome, žitarice od celog zrna imaju znatno manji ugljenični otisak i zahtevaju manje vode i energije u procesu proizvodnje.

Kada biramo integralne hlebove, testenine i druge proizvode od celog zrna, ne samo da hranimo svoje telo na zdraviji način, već podržavamo i održiviji sistem proizvodnje hrane.

Lidl i osvešćena ishrana

U okviru svoje strategije Osvešćena ishrana, kompanija Lidl Srbija se zalaže za asortiman koji prati principe „planetarno zdrave dijete“ – načina ishrane koji može nahraniti 10 milijardi ljudi do 2050. godine, a da planeta ostane održiva. To znači više proizvoda biljnog porekla, manje aditiva, i posebno – više žitarica od celog zrna.

U poređenju sa 2023. godinom, Lidl je postavio cilj da proširi ponudu alternativa sa celim zrnom, kako bi potrošačima olakšao donošenje boljih odluka prilikom kupovine. Tako kupci imaju priliku da, svakim izborom, pozitivno utiču na svoje zdravlje i životnu sredinu.

Hrana za bolje sutra

Možda ne možemo preko noći promeniti ceo svet, ali možemo promeniti ono što stavljamo na svoj tanjir. I upravo tu leži moć – u malim, svakodnevnim odlukama. Kada biramo žitarice od celog zrna, biramo budućnost u kojoj ima dovoljno resursa za sve, budućnost u kojoj su zdravlje ljudi i zdravlje planete podjednako važni.

Lidl nas podseća – održiva ishrana nije samo trend, to je put ka boljem sutra.