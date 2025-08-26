Slušaj vest

U Srbiji će danas posle svežeg jutra, biti pretežno sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom do 31 stepen. Samo ujutro i pre podne na jugozapadu i jugu umereno oblačno i suvo). Vetar slab do umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepen.

Prema izgledima za sedam dana, u sredu pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom malo iznad 30 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod objavio je sezonsku prognozu najavljuje da će septembar 2025. u Srbiji biti topliji od proseka i prosečno vlažan, uz nastavak kasnog leta u prvoj polovini meseca.

Početkom septembra očekuju se temperature preko 30 stepeni, dok će jutarnje biti oko 20, što je znatno iznad uobičajenih vrednosti.

Sezonska prognoza pokazuje da će srednje minimalne i maksimalne temperature biti za 1 do 2 stepena više od višegodišnjeg proseka, a padavine uglavnom u granicama proseka, sa manjim odstupanjima. U većem delu Srbije septembar će biti topao i prosečno vlažan, a u Vojvodini suvlji.

U prvoj polovini meseca preovladavaće toplo i suvo vreme, s povremenim pljuskovima i grmljavinom, dok su na jugu i istoku moguće temperature i do 34 stepena. U drugoj polovini meseca očekuje se kratkotrajno zahlađenje sa severa, koje će doneti prve jesenje dane.

U Beogradu će do 15. septembra biti natprosečno toplo i uglavnom suvo, uz povremena naoblačenja i pljuskove. Minimalne temperature biće između 13 i 19, maksimalne od 25 do 32 stepena, što je više od proseka za ovaj period.

Prema poslednjim prognozama, krajem avgusta temperatura može dostići čak 40 stepeni.

Vremenska prognoza za period oktobar 2025 – februar 2026.

Republički hidrometeorološki zavod objavio je sezonsku prognozu za jesen i zimu, prema kojoj se očekuju topliji i umereno vlažni meseci, uz manja odstupanja po regionima Srbije.

Oktobar 2025: Miholjsko leto i toplije vreme

Oktobar će u većem delu Srbije biti topliji i prosečno vlažan, dok će u južnim krajevima biti suvlji od proseka. Meteorolozi najavljuju produženo Miholjsko leto. Srednja minimalna temperatura vazduha biće viša od prosečne za oko 0,5 do 1 stepen, a u Beogradu i okolini očekuje se oko 9,9 stepeni. Srednja maksimalna temperatura takođe će biti iznad proseka, viša za 0,5 do 1,5 stepeni, dok će u Beogradu dostići oko 19,2 stepena. Mesečna suma padavina u većem delu zemlje biće u okvirima proseka, dok će u južnoj Srbiji biti ispod višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini očekuje se oko 39 milimetara kiše.

Novembar 2025: Topliji i prosečno vlažan

Novembar će takođe biti topliji u odnosu na višegodišnji prosek. Minimalne temperature biće više za 1 do 2 stepena, a u Beogradu će iznositi oko 5,7 stepeni. Maksimalne temperature biće za isti iznos više od prosečnih vrednosti i kretaće se oko 12,9 stepeni u prestonici. Padavine će ostati u granicama višegodišnjeg proseka, ali blago niže, dok će Beograd imati prosečnu sumu od 42 milimetra.

Decembar 2025: Blaži i prosečno vlažan

U većem delu Srbije decembar će biti blaži i prosečno vlažan, dok se u Vojvodini, Mačvi i Timočkoj Krajini očekuje nešto vlažniji mesec. Minimalne temperature biće iznad proseka za 1 do 2 stepena, pa će u Beogradu iznositi oko 1,9 stepeni. Maksimalne temperature takođe će biti toplije za 1 do 2 stepena, sa prosečnih 7,5 stepeni u Beogradu. Kada je reč o padavinama, u većem delu zemlje one će biti u granicama proseka, dok će pomenuti regioni imati do 10 milimetara više. U glavnom gradu očekuje se oko 51 milimetar padavina.

Januar 2026: Blaži, s povremenim mrazevima

Januar će u većem delu Srbije biti blaži i prosečno vlažan, dok će u južnim krajevima doneti i nešto više padavina. Tokom treće dekade meseca prognoziraju se slabi do umereni jutarnji mrazevi. Minimalne temperature biće više za 0,5 do 1 stepen, a u Beogradu će iznositi oko 0,3 stepena. Maksimalne će se kretati oko 6 stepeni, što je takođe iznad prosečnih vrednosti. Padavine će u većem delu Srbije biti u granicama proseka, dok se na jugu očekuje nešto vlažniji januar. U Beogradu će suma padavina biti oko 45 milimetara.

