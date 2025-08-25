Slušaj vest

Svakodnevne stvari koje zdravi ljudi uzimaju zdravo za gotovo – za obolele od multiple skleroze su misaona imenica.

Jeste li jutros ustali iz kreveta bez bolova? Bez ukočenog vrata, glavobolje, bez ošamućenosti i vrtoglavice? Jeste li samouvereno zakoračili ka kupatilu, bez straha da ćete izgubiti ravnotežu? Oprali zube, istuširali se, bez drhtanja ruku i zamagljenog vida?

Jeste li seli u auto i krenuli na posao – ili na bazen, kafu, šetnju – bez razmišljanja o tome da li ćete moći da stignete bez da vam telo “izda”?

Verovatno jeste. I verovatno niste ni primetili koliko ste privilegovani što to možete.

Za više od 9.000 ljudi u Srbiji i oko dva miliona ljudi u svetu, ovakvo jutro ne postoji. Njima je i najobičniji dan – borba. Multipla skleroza (MS) je bolest sa hiljadu lica, a svako lice je nepredvidivo, iscrpljujuće i tiho razara telo.

Ovako možete pomoći Svi koji žele da pomognu Nemanji da sačuva osmeh mogu pomoći uplatom na dinarski račun 160-6000002287996-72 ili devizni račun 160-6000002289109-31 ili pak slanjem SMSa sa sadržajem 1834 na broj 3030

Nemanja Manić, dvadesetpetogodišnji momak veselih očiju iz Sefkerina je jedan od njih. Do pre godinu dana nije imao postavljenu dijagnozu MS-a, dok nije sa drugarima otišao na more, kada je vrućina udružena sa povećanom fizičkom aktivnošću otkrila neka lica ove “bolesti 1.000 lica”: abnormalma iscrpljenost, umor duple slike i zamućen vid; utrnulost i bol u rukama i nogama; nestabilnost; slabost; problemi sa koordinacijom; poteškoće sa jasnim razmišljanjem; pamćenjem i koncentracijom.

Krajem prošle godine uspostavljena mu je dijagnoza multiple skleroze koja je hronična autoimuna bolest centralnog nervnog sistema koja nastaje kada imuni sistem počne da napada mijelinski omotač na neuronima.

Kod Nemanje je ova bolest progresivna, što znači da više nema perioda remisije (povlačenja bolesti) već se simptomi konstantno pogoršavaju. On sada ne može da vozi, da radi, jer mu se desna ruka trese, da boravi napolju na vrućini. Teško mu je da guta, jede, i obavlja sve one rutinske stvari koje se zdravim ljudima podrazumevaju.

Ali zamislite ovo: niko, ali baš niko, ko ga ne poznaje i ko ne zna sa kakvim se izazovima susreće ne bi po njegovom izgledu i ponašanju pomislio to! Momak nasmejanih očiju i širokog osmeha kaže: "Ja radim sve što tvrde da ne mogu, iz inata!"

Trenutno u našoj državi ne postoji medicinski tretman koji može usporiti progresiju ove bolesti. Stoga Nemanja skuplja pare za tretman matičnim ćelijama u Moskvi, za koji mu je potrebno 53.000 evra. Ovaj tretman podrazumeva autolognu transplantaciju hematopoetskih matičnih ćelija (HSCT). To je zapravo intenzivna hemoterapija koja ima za cilj resetovanje imunog sistema, nakon čega se pacijentu vraćaju njegove sopstvene matične ćelije kako bi se obnovio zdrav imuni sistem koji više ne napada mijelinski omotač nerava.