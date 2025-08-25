Slušaj vest

Marko Nikolić i Srđan Veličković kreću u humanitarnu vožnju biciklom u utorak 26. avgusta posvećenu deci oboleloj od raka i Udruženju "Uvek sa decom“.

Njihova ruta vodi od Beograda do Kosova i Metohije, a blagoslov za ovaj put dobili su od vikara patrijarha srpskog i episkopa topličkog Petra.

IMG-20250825-WA0041.jpg
Dobili blagoslov Foto: Kancelarija za KiM

Tokom višednevne vožnje, Marko i Srđan obići će i značajna mesta na Kosovu i Metohiji: Leposavić, Kosovsku Mitrovicu, Gračanicu, Štrpce i Prizren, kao i manastire Gračanica, Sveti Arhangeli i Visoki Dečani i Pećku patrijaršiju.

IMG-20250825-WA0037.jpg
Marko i Srđan kreću u utorak Foto: Kancelarija za KiM

Na ovom putu podršku će im pružiti braća sa Kosova i Metohije, kojima su učesnici posebno zahvalni.

IMG-20250825-WA0039.jpg
Na ovom putu podršku će im pružiti braća sa KiM Foto: Kancelarija za KiM

Udruženje "Uvek sa decom“ osnovano je 1991. godine sa misijom da unapredi kvalitet lečenja i života dece obolele od malignih bolesti, kao i da pruži sveobuhvatnu podršku njihovim porodicama tokom dugotrajnog i iscrpljujućeg lečenja.

Građani koji žele da podrže misiju udruženja mogu to učiniti slanjem SMS poruke na 7175 ili uplatom donacije na račun broj: 265161031000428179

