Slušaj vest

Đaka prvaka je oko 65.000 u Srbiji ove godine, počinje prilagođavanje na novu životnu epizodu, odnosno polazak u školu, a oproštaj sa bezbrižnim danima detinjstva bez obaveza se zavšava.

Savete roditeljima čiju decu čekaju nove obaveze, drugari i dnevna rutina, dale su gošće emisije "Puls Srbije" koja se emtiuje na Kurir televiziji, Olja Lazarević, voditeljka Kurir Televizije i Snežana Anđelić, psiholog.

Olja Lazarević: Prosvetni radnici su izgubili autoritet nad decom

Olja Lazarević majka je ovogodišnjeg đaka prvaka, te je najpre otkrila emocije koje se tim povodom kriju u njenom domu.

- Mislim da ima dosta panike, iako ona možda i nije potrebna kada je u pitanju 1. septembar.

Kada su u pitanju strahovi koje polazak u školu može stvoriti roditeljima, navela je odnos prosvetnih radnika, roditelja i dece, koji se značajno promenio poslednjih decenija.

Foto: Kurir Televizija

- Čini mi se da smo mi kao roditelji napravili veliki pritisak i da su prosvetni radnici izgubili autoritet koji treba da imaju. Bila bih srećna da sa poverenjem prepustim dete nekome.

Osim pomenutog, Lazarević kaže da ogroman problem leži i u vršnjačkom nasilju, problemu koji već dugi niz godina nije uspešno iskorenjen.

- Ono što me najviše brine jeste pitanje o vršnjačkom naislju. Nisu sva deca rasla u istom okruženju, nemaju jednaku prodšku u porodici. Više imam strah od tih razlika i mogućnosti stvaranja konflikta. Gradivo, ocene i sticanje zananja nisu nešto prema čemu imam ambicije i strah te vrste.

Snežana Repac: Kako reaguju roditelji, tako će se i deca osećati povodom škole

Važnost kontrole osećanja kod roditelja koji svoju decu pripremaju za polazak u školu, prvi je faktor koji je istakla Repac.

- Odjednom se stvara osećaj da dajete dete nekome koga uopšte upoznajete, nema puno psihološke pripreme. Važan je sistem podrške ali i da roditelji naprave razliku i izbore se sa svojim osećanjima - kaže Repac i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Bitno je kako reagujemo, tako će i dete reagovati. Roditelji budu uzmenireni. Ne šaljemo decu na front, samo idu u školu, nema mesta za strah.

Ono što budi najveću zabrinutost kod đaka prvaka odnosi se na emotivnu prirodu, kaže Repac.

- Dete emotivno nekada ne može da pdonese separaciju od roditelja, ulazak u nepoznato okruženje, izlazak iz poznatog okruženja kao što je vrtić, to je ono gde je potrebno najviše podrške.

Sve je češća pojava da se deci još tokom vrtića i predškolskog uzrasta predstavi gradivo koje se ranije nije pominjalo sve do polaska u prvi razred, a takav način obrazovanja za sobom nosi pitanje preopterećenosti mališana. Repac je povukla paralelu između obrazovnog sistema u Srbiji i u svetu, gde se ovakav vid učenja odavno primenjuje.

- Deca sa 6 godina jesu zrela, predškolsko obrazovanje je kod nas ono što bi u svetu bilo prvi razred. Roditelji greše u forsiranju puno zanja, a to je samo jedan segment, tu su i socijalni i emotivni.

Najčešći problemi prilikom polaska u školu đaka prvaka - Pravilan izbor ranca, upoznavanje sa učiteljima i kontrola nad emocijama roditelja i dece Izvor: Kurir televizija

Uticaj školskog ranca i njegove težine na zdravlje učenika

Iako se na prvi pogled čini da je školski ranac samo praktični detalj, on značajno može da utiče na zdravlje osnovaca, ali i srednjoškolaca. Fizijatar Ana Dimitrijević za Kurir televiziju podelila je savete koji bi roditeljima mogli da pomognu u odabiru, budući da kupovina školske opreme preti da u narednim danima doživi ekspanziju.

- Knjige često znaju da budu izuzetno teške, te dolazi do razvojnih deformiteta. Razvojni deformiteti se najčešće javljaju baš u periodu polaska u školu, odnosno kod đaka prvaka, a briga nam je i kod starijih osnovaca. Tada nastaju deformiteti kičme, ali može doći i do problema u predelu kukova, kolena i stopala. Sve te tegobe mogu da se spreče izborom dobrog ranca - napominje Dimitrijević.

Preporuke za pravilan izbor đačke torbe su sledeće:

- Preporuka bi bila da ranac bude veličine u skladu sa detetom, odnosno koliko je dete, kakva je njegova konstitucija i građa, takav da bude i ranac. Veličina ranca za đaka prvaka ne treba da bude veća od toga da jedna sveska velikog formata, odnosno A4 formata, stane u njega. Preporuka je da rančevi budu sa dva jednaka rukohvata - zaključila je.

Uticaj školskog ranca i njegove težine na zdravlje učenika Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs